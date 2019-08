Keskusta haluaa Suomesta soijattoman – Tulli: Ei toteudu ainakaan kansallisella lainsäädännöllä

Satu Lehtonen

Tullin tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä ei usko, että Suomea saataisiin soijarehuttomaksi ainakaan kansallisella lainsäädännöllä.

Keskusta kertoi eilen tiistaina linjauksestaan, jonka mukaan puolue haluaa Suomesta täysin soijattoman vuoteen 2025 mennessä.

"Sertifioimaton ja metsäkatoa aiheuttava brasilialainen tuontisoija ei kestä vastuullisuuskriteerejämme eikä hiilineutraaliustavoitteitamme", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) perusteli asiaa tiedotteessa.

Tullin tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä ei usko, että Suomea saataisiin soijarehuttomaksi ainakaan kansallisella lainsäädännöllä. Sen sijaan asiaa koskeva poliittinen ohjaus toki on mahdollista.

Ensinnäkin on otettava huomioon se, että Suomi on tulliliitossa muiden EU-maiden kanssa. Toisaalta mielessä on hyvä pitää se, että soija on hyväksytty elintarvike, ja näin ollen sitä saada tuoda unionin alueelle. Soijaa myös tuotetaan monessa EU-maassa sekä rehukäyttöön että elintarvikkeeksi.

"Eihän sitä varsinaisesti voida kansallisesti kieltää silloin, kun olemme EU:ssa. Meidän pitää noudattaa yhteisiä linjauksia", Penttilä korostaa.

Myöskään se, että EU kieltäisi soijan tuonnin, ei ole Penttilän mukaan todennäköistä. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, että isoja maita tuskin saadaan tuontikiellon taakse.

"Kyllähän jonkun tietyn tuotteen tuonnin kieltäminen on mahdollista, mutta siinä täytyy olla puoltavia jäsenmaita. Yleensä siinä pitää olla mukana vähintään Saksa ja Ranska", tilastojohtaja sanoo.

Kolmas tuontikieltoa jarruttava seikka on maailman kauppajärjestö WTO ja sen säännöt. WTO:n sääntöjen mukaan soija on vapaakauppatuote eli EU ei voi asettaa sille totaalikieltoa.

"Ihan mitä tahansa rajoituksia ei voi asettaa. Soijankin osalta tuontirajoitukset olisivat hyvin vaikeita", Penttilä ennakoi.

