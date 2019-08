Britannian pääministeri lykkää tapaamistaan Antti Rinteen kanssa – syyskuussa Rinne tapaa Suomea tylyttäneen Orbanin

Rinteen mukaan Johnsonin tapaamisen lykkääntymiseen ei liity mitään dramatiikkaa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Britannian pääministeri Boris Johnson siirtää tapaamistaan pääministeri Antti Rinteen (sd.) kanssa. Rinne kertoo STT:lle saaneensa vahvistuksen tapaamisen lykkääntymisestä tänään tavatessaan Britannian ulkoministerin Helsingissä. Virkamiesten kautta tieto oli tullut jo aiemmin.

Pääministerit sopivat puhelimitse viime viikon maanantaina, että he tapaavat mahdollisimman pian Suomen EU-puheenjohtajuuden ja Britannian EU-eron vuoksi.

Rinteen mukaan asiaan ei liity dramatiikkaa. Johnson perusteli lykkäystä kiireillään Britanniassa. Pääministerien tapaamisen tulevasta ajankohdasta sovitaan myöhemmin.

Rinne sanoo olevansa varovainen ennustamaan, mitä käänteitä Britannian EU-erossa vielä nähdään.

"Tarina on ollut niin ihmeellinen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulee sopimukseton ero, joka on ikävä asia kaikille."

Britannian on määrä erota EU:sta lokakuun lopussa.

Syyskuun loppupuolella Rinne matkustaa Unkariin tapaamaan pääministeri Viktor Orbania. Samalla matkalla hän vierailee ainakin Tshekissä ja Puolassa tapaamassa pääministereitä. Rinne kertoo asiasta STT:n haastattelussa.

Tapaamiset kytkeytyvät Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen, ja tarkoituksena on käsitellä unionin tulevien vuosien budjettia.

Vaikeita keskusteluja on odotettavissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta, maiden sitoutumisesta EU:n ilmastotavoitteisiin sekä maahanmuuttopolitiikasta.

Erityisesti EU:n nettomaksajavaltiot ovat ajaneet EU-rahoituksen kytkemistä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

"En ole missään vaiheessa odottanut, että ne olisivat helppoja keskusteluja", Rinne sanoo.

Rahoituksen kytkeminen oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen ei EU:ssa ole yksinkertaista. Asia vaatii kaikkien jäsenmaiden hyväksynnän. Rinteen mukaan Britannian EU-erosta koituvaa budjettivajetta voidaan kuitenkin käyttää asiassa vipuvartena. Ehtojen muuttamista on ajanut muun muassa Saksa.

"Saksa on ilmoittanut olevansa valmis aika merkittävästi lisäämään omaa maksuosuuttaan. (Liittokansleri Angela) Merkel on pari kertaa minulle vahvistanut, että on erittäin ratkaisevaa, tuleeko tätä ehdollisuutta näihin", Rinne toteaa.

Rahoituksen saaminen voitaisiin kytkeä oikeusvaltion perusteiden kunnioittamiseen.

"Jos sananvapautta rajoitetaan, jos poliittisia oikeuksia rajoitetaan tai jos tuomareiden oikeutta riippumattomaan tuomioistuintoimintaan vaikeutetaan, tämän pitää johtaa siihen, että Euroopan unioni kaventaa rahahanaa."

Orban on kesän aikana tylyttänyt suomalaisen oikeusvaltion tilaa. Hän on muun muassa ihmetellyt sitä, että Suomella ei ole perustuslakituomioistuinta. Suomessa lainsäädännön perustuslainmukaisuuden valvonta on lähtökohtaisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnan vastuulla.

"He ovat nostaneet esille väitteitä mielestäni lapsellisella tavalla. Tiedän, että Suomessakin oikeusvaltiossa on kehittämistä, mutta verrattuna siihen mitä on puhuttu, voimme puhtaalla omallatunnolla sanoa, että järjestelmämme on kunnossa", Rinne kuittaa.

Puolan kohdalla huoli oikeusvaltiosta on liittynyt uudistuksiin, jotka heikentävät oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Unkarin osalta tarkkailussa ovat olleet muun muassa median ja kansalaisjärjestöjen vaikeudet.