Elinkeinoministeri Katri Kulmuni edistäisi paikallista sopimista

Jaana Kankaanpää

Katri Kulmuni toteaa, että joka kuudes yritys on joutunut jättämään työpaikkoja täyttämättä, koska sopivia henkilöitä ei löydy.

Elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk.) mielestä paikallista sopimista työehdoista tulisi pystyä lisäämään. "Olisin melkein valmis lyömään vetoa, ettei 75 prosentin työllisyystavoite täyty, jos paikallista sopimista ei saada lisättyä", hän sanoo.

Hän toteaa, että Suomessa on monissa maakunnissa työvoimapulaa, esimerkiksi Satakunnassa, Ylä-Savossa ja Kainuussa.

Yrityksistä lähes puolella on ongelmia henkilöiden palkkaamisessa ja lähes viidennes yrityksistä on joutunut jättämään työpaikkoja täyttämättä, koska työvoimaa ei löydy, hän kertoi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilaisuudessa taloustoimittajille viime torstaina.

Syynä työpaikkojen täyttämättä jättämiseen ovat usein kohtaanto-ongelmat, eli työttömät ja työpaikat eivät kohtaa eri syistä.

Hallitusohjelma perustuu kahden prosentin talouskasvulle vuodessa ja jos kasvu jää yhteen prosenttiin, vaaditaan työllisyyden kasvutavoitteen saavuttamiseen vielä aiempaa tiukempia otteita, jossa paikallinen sopiminen tulee näkyviin.

Hallitus ei pysty suoraan vaikuttamaan paikalliseen sopimiseen, koska työehdot sovitaan työmarkkinaosapuolten kesken. Työntekijäpuoli on pääosin vastustanut paikallisuuden lisäämistä.

Myös työperäistä maahanmuuttoa tulisi lisätä. Kulmunin mukaan mallia voisi ottaa Kanadasta, jossa on tiukka saatavuusharkinta, mutta maa on hyvin avoin ja houkutteleva työnhakijoille.

Suomessa oli heinäkuussa koko ajan avoinna 72 000 työpaikkaa, mikä on historian korkein luku, työministeri Timo Harakka (sd.) TEM:stä kertoi.

Työttömiä oli 269 000 TEM:n mukaan ja tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 169 000. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on kansainvälisesti vertailukelpoinen.

Työllisiä oli heinäkuussa 2 628 000.

Hallitus ja erityisesti Harakka metsästävät aluksi 30 000 lisätyöpaikkaa, joiden pitäisi olla uskottavasti tiedossa jo tänä syksynä, ja myöhemmin 30 000 työllistä lisää.

Viimeistään todelliset työpaikkaluvut nähdään ensi kevään budjettiväliriihessä, jolloin toimien uskottavuus nähdään, Harakka arvioi.

Hallitus on valinnut talouspolitiikassa vastasyklisen linjan eli talouden taantuessa investointeja lisätään. Linja on maailmalla harvinainen ja sitä on Euroopassa kehuttu nykytilanteessa, jossa korot ovat hyvin alhaalla ja investoinnit vähissä, Harakka sanoi.