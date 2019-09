Myös Paraguayssa on palanut sademetsää – S-ryhmällä paraguaylaista naudan sisäfilettä myynnissä

Jukka Väänänen

Lukijan lähettämän kuvan mukaan Siilinjärven S-marketissa myytäisiin brasilialaista sisäfilettä. Kyseessä on virhe ja liha tulee pakkausmerkinnän mukaan Paraguaysta.

Brasilian sademetsien palot ovat saaneet monet vaatimaan brasilialaisen lihan tuonnin boikottia. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) toivoi kauppoja ja ravintoloita mukaan boikottiin (MT 24.8.).

Sademetsää on palanut Brasilian lisäksi myös naapurimaissa, kuten Boliviassa ja Paraguayssa.

S-ryhmä ei tuo lihaa Brasiliasta, mutta Paraguaysta kyllä. Sitä myydään esimerkiksi Siilinjärvellä hintaan 29,90 euroa kilo.

MT:n lukijan lähettämä kuva lihasta aiheuttaa hämmennystä, sillä kyltissä kerrotaan lihan alkuperäksi Brasilia. Kyseessä on kuitenkin virhe ja lihan alkuperä on Paraguay.

"Brasilialainen liha on valikoimista poistettu, eikä uusia ole varmasti tilattu. Tuotetiedoista on varmistettu, että tämä liha on Paraguaysta", Pohjois-Savon osuuskauppa PeeÄssän toimitusjohtaja Tapio Kankaanpää selvittää.

Ulkolaiset lihat ovat keskusliike SOK:n hankkimia ja tulevat PeeÄssälle ketjuvalikoiman kautta. PeeÄssä ei osta itse ulkomaista lihaa.

Halutessaan paikallinen osuuskauppa voi jättää paraguaylaisen lihan pois valikoimista. Kankaanpään mukaan sitä ei ole vielä tehty, mutta Paraguayn tilannetta seurataan.

"Brasilian tilanne on tullut otsikoista selväksi, mutta Paraguayn tilanne pitää selvittää. Ei ole tiedossa, ovatko palot luonnonkatastrofeja vai tahallaan sytytettyjä. Sen jälkeen voidaan tehdä päätös", Kankaanpää sanoo.

SOK:n hankintajohtaja Jari Simolinin mukaan paraguaylaisen lihan määrä on hyvin pieni.

PeeÄssällä sitä on seitsemässä myymälässä viidestäkymmenestä.

Brasilia on suuri tuottajamaa esimerkiksi kahvissa ja tuoremehussa.

"Kahvia ja appelsiineja ei ilmastollisista syistä tuoteta sademetsäalueilla", Simolin kertoo.

