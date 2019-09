Kisa kiihtyy – tunnettuja tukijoita ilmoittautuu Kaikkosen ja Kulmunin taakse

Marja Seppälä

Katri Kulmuni ja Antti Kaikkonen vaalipaneelissa Kouvolassa 22. elokuuta.

Keskustan puheenjohtajakisa kiihtyy maalin lähestyessä. Puheenjohtajavaalissa lauantaina Kouvolassa on vastakkain kaksi ensikertalaista ministeriä, puolustusministeri Antti Kaikkonen, 45, ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni, 31. Kummankin taakse on nyt alkanut ilmoittautua puolueesta tukijoita omilla nimillään.

Vastikään vanhempainvapaalle jäänyt tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko tiedotti tiistaiaamuna blogistaan, jossa hän kannattaa Kaikkosen valintaa puheenjohtajaksi. Hän korostaa Kaikkosen pitkää kokemusta keskustassa ja politiikassa, persoonaa, selkeää aatteellisuutta ja seisomista omilla jaloillaan.

Saarikko sanoo ymmärtävänsä, että vaalirahakohu hiertää puolueessa yhä.

"Mutta menneisyytensä vangiksi ei voi jättää meistä ketään. Kansanliikkeemme on vuosikymmentensä varrella antanut johtajilleen anteeksi monta virhettä. Erityisesti heille, jotka ovat osanneet virheensä Antin lailla tunnustaa", Saarikko vetoaa

Kulmunin esikunnasta puolestaan tuli maanantaina tiedote, jossa huhtikuussa eduskunnan jättäneet ja ”ukoiksi” itseään tituleeraavat Olavi Ala-Nissilä, Kauko Juhantalo, Timo Kalli, Mauri Pekkarinen ja Eero Reijonen asettuivat tukemaan tätä.

He uskovat, että kummankin kandidaatin johdolla keskustalla on mahdollisuudet uuteen nousuun.

"Rohkenemme kuitenkin nostamaan ”peukkumme” Katri Kulmunin kohdalla vähän korkeammalle. Hän on uuden toivon, taidon ja tahdon johtajan, joka on aatteellisesti valistunut ja asioissa luja", he perustelevat tiedotteessa. He myös kehuvat Kulmunin kykyä paneutua asioihin, kielitaitoa, vakuuttavia esiintymistaitoja ja nuoresta iästä huolimatta kertynyttä kokemusta.

Kulmuni julkaisi tiistaiaamuna pamfletin, jolla hän sanoo esittelevänsä poliittista linjaansa ja luovansa suuntaviivoja keskustan tulevalle toiminnalle.

Kaikkonen julkaisi oman poliittisen pamflettinsa jo elokuun puolivälissä.