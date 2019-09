Brexit-sekasorto jatkuu: oppositio haastaa brittihallituksen suunnitelmat kovasta EU-erosta – toiveena pitkittää eropäivämäärää

Paul Ellis

Boris Johnson kannattaa sopimuksetonta EU-eroa, joka tapahtuisi lokakuussa.

Brittiparlamentti aloitti istunto­kautensa päättämällä seuraavista askelista maan EU-erossa. Tiistain äänestyksessä linjataan, voiko parlamentti ottaa työjärjestyksen hallitukselta omiin käsiinsä ja siten viivyttää EU-eroa.

Britannian EU-eroon brexitiin liittyvä sekavuus on johtanut siihen, että maan parlamentti on vahvasti jakautunut sopimuksetonta eroa kannattavaan ja sitä vastustavaan siipeen.

Pääministeri Boris Johnson kertoi viime viikolla jäädyttävänsä parlamentin toiminnan viideksi viikoksi pian istuntokauden alettua.

Hän ei pelkää irrottaa maata EU:sta ilman sopimusta mutta on pyytänyt, että EU suostuisi avaamaan jo aiemmin neuvotellun erosopimuksen.

Johnson on kertonut voivansa hyväksyä sovun, jos tiettyjä ehtoja Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajasta muutettaisiin. EU on kuitenkin muistuttanut, että sopimus on jo valmis eikä siihen enää kosketa.

Brittiparlamentin sopimuksetonta eroa vastustava siipi yrittää nuijia läpi nopealla aikataululla ehdotuksen, jossa eroa lykättäisiin lokakuun lopulta tammikuun viimeiseen päivään, jos sopua EU:n kanssa ei saada lokakuussa aikaan.

Jos lakiesitys menestyy tänään tiistaina parlamentissa, sen täytyisi valmistua jo tällä viikolla, ennen kuin Johnsonin julistama istuntotauko parlamentissa alkaa.

Johnson ei kannata eron pitkittämistä. Hän piti maanantaina uhmakkaan puheen, ja ilmoitti, että lakialoitetta kannattavat konservatiivipuolueen edustajat erotetaan parlamenttiryhmästä.

Brittimedian spekulaatioissa Johnson järjestäisikin vastaiskuna opposition luotsaamalle pitkitysyritykselle ennenaikaiset vaalit, jos brexit-kapinalliset eivät suostu sopimuksettoman EU-eroon.

Britannian on määrä erota EU:sta lokakuun viimeinen päivä. EU-jäsenmaiden johtajat kokoontuvat lokakuussa Brysseliin, jolloin asialistalle noussee jälleen brexit.