Vihreät nuoret eivät tahdo tehdä viljelijöistä ilmastokeskustelun syntipukkeja: "Maanviljelijät tuottaa meidän ruoan, mikä voisi olla sitä tärkeämpää? Politiikka Hermanni Härkönen Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtajat Amanda Pasanen ja Sameli Sivonen haluavat muuttaa Suomalaista maataloutta, liikennettä ja eläkejärjestelmää – sekä siinä sivussa koko kulutusyhteiskunnan.

Jaana Kankaanpää

Sivosen puheenjohtajakausi loppuu tänä vuonna, Pasasella sitä on vielä vuosi jäljellä. "Vihreässä nuorisoliikkeessä on tapana, että puheenjohtajia on kaksi", he selittävät. Kahden vuoden kaudet menevät limittäin niin, että toinen puheenjohtajista vaihtuu vuosittain.

Vihreän politiikan keskiössä on tietenkin ilmastonmuutoksen torjunta. Siinä vihreät nuoret ovat emopuoluettaankin aktiivisempia ja tiukempia. "Meidän pitäisi leikata eläinperäisen ravinnon tuottamiseen kohdentuvia tukia", Sivonen sanoo suoraan. "Sen sijaan pitäisi kohdistaa rahaa innovointiin ja suomalaisen kasviperäisen proteiinin vientiin. Ulkomaille voitaisiin viedä nyhtökauraa ja härkistä sen sijaan, että yritetään viedä halpaa sianlihaa Kiinaan". Keinona ohjata ihmisiä kohti kasviperäistä ravintoa Sivonen mainitsee myös lihaveron. Tuotteen hinnassa tulisi hänen mukaansa näkyä selkeämmin sen ilmastolle aiheuttama haitta. Pasasen mukaan he eivät kuitenkaan halua lähteä syyllistämään maanviljelijöitä "Ilmastokeskustelussa on kauheaa se, että etsitään syntipukkeja", hän sanoo. "Maanviljelijät tuottaa meidän ruoan, mikä voisi olla sitä tärkeämpää? Kyse on enemmänkin siitä, että meidän järjestelmä toimii huonosti koska se on luotu aikana, jolloin ihmistoiminnan ja kulutuksen ympäristövaikutuksia ei osattu ottaa ollenkaan huomioon. Ei se ole minkään yksittäisen ammattiryhmän syy." Pasanen muistuttaa että lihansyönti on kasvanut rikkaissa länsimaissa merkittävästi 50–60 vuoden ajan. "Nykyään lihaa syödään jo niin paljon, ettei se ole enää terveellistä." Hänellä riittää kuitenkin myötätuntoa ihmisille, jotka saavat elantonsa lihantuotannosta. "Muutokset pitää toteuttaa tavalla, jossa huomioidaan sekä eläinten hyvinvointi, että viljelijöiden hyvinvointi ja jaksaminen. Ei keltään saa viedä toimeentuloa." Liikenteen ilmastotoimet tulee Sivosen mukaan keskittää sinne, missä niistä on suurin hyöty. Imatralla syntyneenä ja pitkään Kuopiossa asuneena hänellä on ymmärrystä siitä, että auto voi olla välttämättömyys. "Sen, että saadaan yksi syrjässä asuva luopumaan autosta on ympäristövaikutuksiltaan aivan minimaalista siihen verrattuna, että saadaan Helsingissä vaikka 2 000 ihmistä käyttämään julkista liikennettä", hän sanoo. Arkkitehdiksi opiskelevan Sivosen mukaan kaupungit suunnitellaan ja rakennetaan nykyisin huonosti. "1950- ja 60-luvuilla kaupungit alettiin suunnitella ihmisten sijaan autojen ehdoilla. Paitsi ilmastolle, se on haitallista myös viihtyvyydelle saasteiden lisääntyessä." Hän katsoo ihaillen Kallion vanhoja kerrostaloja. "Nuo talot ovat kestäneet sata vuotta, ja varmaan ovat paikallaan vielä seuraavankin sadan vuoden päästä. Nykyrakentaminen on usein kuin kertakäyttörakentamista, ja rakennusten elinkaari on huomattavasti lyhyempi kuin aikanaan." Puheenjohtajat myöntävät vihreiden olevan äänestäjäkunnaltaan kaupunkilaisten ja opiskelijoiden puolue. Syitä tähän he näkevät monia. Yksi on se, että korkeakouluopiskelijat ovat myös melko hyväosaisia, ja yleisesti ottaen kiinnostuneempia maailman tapahtumista. "Kyllähän fakta on, että jos kaikki aika ja voimavarat menevät arjessa selviämiseen, ei globaalien ongelmien pohtimiseen riitä energiaa. Siksi kestävä sosiaalipolitiikka onkin tavallaan parasta ilmastopolitiikkaa", Sivonen sanoo. Lausahdus on tuttu myös vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon suusta. Vihreät nuoret kannattavat myös nuorten laajempaa mukaan ottamista poliittiseen päätöksentekoon. He muun muassa esittävät äänestysiän laskemista viiteentoista ikävuoteen. Sivosen mukaan nuorten osallistumista politiikkaan voisi lisätä myös esimerkiksi lisäämällä puoluetukiin ehdon minimimäärästä nuoria ehdokkaita. "20 tai 30 vuotta työelämässä olleilla ihmisillä on ihan erilainen sosiaalinen verkosto, joilta pyytää apua ja lahjoituksia kuin parikymppisillä nuorilla." Sukupolvien välistä tasa-arvoa ajaessaan puheenjohtajakaksikko sai aikaan kohun, kun he kommentoivat Ylen uutisessa nykyisen eläkejärjestelmän olevan epäoikeudenmukainen nuoria kohtaan. Kommentti julkaistiin samana päivänä, kun MT haastatteli puheenjohtajia. "Puhelin on soinut koko päivän", Sivonen toteaa kommentin aikaansaamista reaktioista. "Tähän asti jokainen puhelu on kuitenkin päättynyt siihen että ollaan oltu soittajan kanssa samaa mieltä." Pasanen selittää kyseen olevan siitä, katsotaanko eläkkeen olevan saajan omaisuutta vai tulonsiirtoa. "Kun nykyinen työeläkejärjestelmä on luotu, oletettiin kansantalouden kasvavan jatkossa nopeasti, eikä ikäluokkien pienentymistä ja eliniän nousua osattu ennustaa." Kun odotukset eivät toteutuneetkaan, on järjestelmä Pasasen mukaan nykyisellään epäoikeudenmukainen. "Meidän sukupolvemme ei tule saamaan yhtä suuria eläkkeitä kuin nykyiset eläkeläiset suhteessa maksamiinsa eläkemaksuihin." Pasanen painottaa, että he haluaisivat laskea eläkejärjestelmän kuluja nimenomaan korkeimpia työeläkkeitä leikkaamalla. Pienimmissä eläkkeissä on hänen mukaansa enemmänkin nostovaraa. "Takuueläkkeitä pitäisi korottaa", Sivonen lisää. "Sen sijaan tasainen kahdenkymmenenviiden prosentin työeläkemaksu palkan koosta riippumatta kasvattaa työnantajan kuluja ja luo painetta pienentää tuloeroja tasaavaa progressiivista verotusta." Perustuslain uuteen tulkintaan ja eläkejärjestelmän muutokseen menee aikaa, ja se on poliittisesti hankala päätös. Sivosen mukaan nopeilla toimenpiteillä voitaisiin kuitenkin päästä jo eteenpäin. "Korkeimpia työeläkkeitä voitaisiin verottaa enemmän, tai ottaa käyttöön Ruotsin kaltainen indeksijarru, joka leikkaisi työeläkkeiden kertymiä automaattisesti kulujen noustessa." Rinteen vappusatasen hän toteaa korottavan pienten lisäksi myös keskisuuria ja mediaanieläkkeitä. "Jos oikeasti halutaan puuttua eläkeläisköyhyyteen, voitaisiin korottaa takuueläkkeitä, parantaa lääkkeiden korvausjärjestelmää ja parantaa eläkeläisten asumistukea." Aiheet Amanda Pasanen Sameli Sivonen Vihreät nuoret