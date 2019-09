MTK:n Viljanen ja Tiirola ovat eri leireissä keskustan puheenjohtajakisassa

Jaana Kankaanpää

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola ja valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen käyttävät ääntään keskustan puheenjohtajavaalissa Kouvolassa tänään lauantaina.

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen ja MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola tukevat eri ehdokkaita keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Viljanen on Antti Kaikkosen tukijoukoissa.

"Keskusta pystyy puolustamaan maakuntia, maaseutua sekä maa- ja metsätaloutta koko maassa vain, jos vahvistamme kannatustamme siellä, missä enemmistö Suomen väestöstä on. Antti Kaikkosella on vahvoja näyttöjä siitä, että hän on nostanut omaa ja keskustan kannatusta Uudellamaalla", Viljanen sanoo.

Tiirola tukee Katri Kulmunia ehdokkaan metsäpoliittisten näkemysten takia.

"Metsäbiotalouden investointien näkökulmasta Katri on osoittanut erityistä pontevuutta. Näillä asioilla on minun vaakakupissani erityistä painoarvoa", Tiirola toteaa.

"Metsänomistajat ovat keskustalle tärkeitä ja keskusta on tärkeä metsänomistajille. Keskustan puheenjohtajan täytyy vauhdittaa metsäpuolen investointeja", Tiirola kiteyttää.

Viljanen ja Tiirola kertovat tukevansa uutta puheenjohtajaa, olipa tämä kumpi tahansa.

"Täysillä tuetaan valittua johtoa ja uutta puheenjohtajaa", Viljanen sanoo.

"MTK:n teemat ovat näkyneet hyvin ehdokkaiden kampanjoissa, joten molempien takana on helppo seistä", Tiirola toteaa.