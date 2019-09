Urpilainen tyytyväinen tuleviin tehtäviinsä – "Käytössä kolmanneksi suurin hallinnonala EU:n budjetista"

HorstWagner.eu

Jutta Urpilainen pitää tuoretta vastuutaan haastavana mutta mielenkiintoisena. ”Olen hyvillä mielin ja innostunut”, hän kertoi tavatessaan suomalaistoimittajia Brysselissä.

Suomen komissaariehdokkaalle, entiselle valtiovarainministerille Jutta Urpilaiselle (sd.) tänään julkaistu salkkuvalinta EU-komissiosta on mieleinen.

Urpilaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa Afrikka-suhteet ja EU:n kehityspolitiikka.

”Olen kyllä tosi tyytyväinen. Käytössäni on kolmanneksi suurin hallinnon ala EU:n budjetista, ja kyse on vajaasta sadasta miljardista eurosta, jota tällä rahoituskaudella on kehityspolitiikkaan käytetty”, Urpilainen kommentoi tehtäväänsä tuoreeltaan Brysselissä.

Urpilainen kertoo uusien vastuidensa liittyvän talouteen, kansainvälisiin sopimuksiin, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä ulkosuhteisiin.

”Salkku linkittyy useisiin tulevaisuuden haasteisiin. Pystyn olemaan mukana tekemässä päätöksiä, joilla vähennetään kansainvälistä eriarvoisuutta, poistetaan turvallisuusuhkia ja edistetään demokratiaa.”

”Kyse on myös siitä, miten voimme olla tukemassa kestävän kehityksen tavoitteita ja luomaan uudenlaista kumppanuutta Afrikan ja lähialueiden kanssa.”

Urpilaisen toiveena oli saada painava salkku komissiosta. Hän haki vastuita taloudesta, koulutuksesta, tutkimuksesta tai kansainvälisistä tehtävistä. Salkun painavuutta voidaan arvioida esimerkiksi toimivallan määrällä sekä sen budjetilla.

Taloussalkut päätyivät Italialle ja Itävallalle.

Urpilainen tulee työskentelemään tiiviisti espanjalaisen ulkosuhteista vastaavan korkean edustajan Josep Borrellin kanssa.

Työtehtävien tarkempi jako on tiedossa lähiaikoina, Urpilainen kertoo.



Uusi komissio aloittaa toimintansa marraskuun alussa.

”Haluan komission, joka ymmärtää EU:ta ja kuuntelee, mitä eurooppalaiset haluavat”, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

Yksi von der Leyenin uudistuksista komissiossa on lisätä varapuheenjohtajien toimivaltaa, jota on nykykomissiossa pidetty turhan vähäisenä komissaarien valtaan verrattuna.

Komission johtaviksi varapuheenjohtajiksi nousevat Hollannin Frans Timmermans, Tanskan Margrethe Vestager ja Latvian Valdis Dombrovskis.

Heidän lisäkseen komissiolla on viisi muuta varapuheenjohtajaa.

