Ympäristöministeri Krista Mikkonen IS:lle: Turpeen verotukeen kohdistuu paljon painetta, asia "nostetaan tikun nokkaan" ensi vuonna

Hallitusohjelman tavoitteena on se, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että turpeen verotuen poistoon kohdistuu tulevaisuudessa paljon painetta. Hänen mukaansa asia "nostetaan tikun nokkaan" ensi vuonna.

"Me tiedämme, että turpeen ilmastovaikutukset ovat suuret ja sillä on vesistövaikutuksensa ja muut. Luulen, että turpeen verotus on asia, johon tulee kyllä paljon painetta", hän sanoo Ilta-Sanomissa.

Mikkonen ei kuitenkaan myönnä, että turpeen verotuki poistettaisiin.

