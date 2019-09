Biokaasu saa mojovasti rahaa ensi vuoden budjetissa - toiveet maatilamittakaavan tuotannosta voivat olla turhia

Pasi Leino

Vehmaan biokaasuvoimala perustui alun perin sian lietelannan hyödyntämiseen, mutta ei enää. Alan kannattavuus nojaa porttimaksuihin, joita ei lannasta saa.

Biokaasu oli edellisen hallituksen lempilapsi ja nykyinen Rinteen hallitus jatkaa samalla linjalla. Ensi vuoden talousarviossa biokaasua tuetaan monessa kohdin ja usean ministeriön voimin. Liikennebiokaasun edistämiseen luvataan käyttää viisi miljoonaa euroa.

Miten varat lopulta käytetään, se on auki. Alaa seuraava ammattilainen epäilee, että biokaasun tuki tulee painottumaan suurille toimijoille ja isoihin laitoksiin. Hän viittaa Luken ja Syken kuukausi sitten valmistuneeseen raporttiin, jossa Suomeen ehdotetaan 13 alueellista, lantaa hyödyntävää biokaasulaitosta.

Ministeriöiden budjettitiedotteissa todetaan, että biokaasulle kootaan nopealla aikataululla oma työryhmän, jossa on mukana kolmen keskeisen ministeriön ja sidosryhmien edustus. Myös MTK on mukana. Ensimmäinen kokous on vielä syyskuussa.

Työryhmä vetää ensi vuoden aikana Suomen biokaasun tuotantoon peruslinjat. Kokonaisuus on iso biokaasun tuotannosta ja käytön edistämisestä ravinteiden kierrätykseen, toteaa elinkeinoministeri Katri Kulmunin erityisavustaja Arttu Karila.

Budjettikirja tulee julki 7. lokakuuta. Sen jälkeen tiedetään lisää, Karila kertoo.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kiittää hallituspuolueita biokaasulinjauksista ja vahvasta tuesta alan kehittämiseksi. "Nyt vain hihat heilumaan ja toteuttamaan tavoitteita."

Marttila korostaa, että Suomeen tarvitaan kaikenkokoisia laitoksia, isoja yksiköitä kaasuverkon laajentamiseksi ja rinnalle pieniä tilakoon laitoksia. "Kaikki palikat pitää olla pöydällä."

Pelkät isot yksiköt eivät riitä. Ympäristö- ja ilmastohyödyt sekä maaseudun elinvoiman tukeminen menetetään, jos lantaa ja peltobiomassoja aletaan kuljettaa satoja kilometrejä, Marttila sanoo.

"Pekkarisen aikana hyllytettiin saksalainen malli, jossa pienten yksiköiden sähköntuotantoa tuettiin syöttötariffeilla. Se pitää katsoa uudelleen läpi. Syöttötariffi toimi Suomessa tuulivoiman tuotannossa ja nyt tuotanto kannattaa ilman tukia."

Budjetti on biokaasualan kannalta erittäin positiivinen ja jo hallitusohjelmassa biokaasu oli isosti esillä, iloitsee kehitysjohtaja Matti Oksanen Gasumilta.

Gasum on noussut Pohjoismaiden suurimmaksi biokaasun tuottajaksi ja isoja hankkeita on menossa kaikissa Pohjoismaissa. Etelä-Ruotsiin rakennetaan uudenlaista kaasun talteenottoa sellutehtaan kylkeen.

Oksanen on mukana biokaasun työryhmässä ja korostaa laajaa yhteistyötä, mutta ei ota kantaa esimerkiksi laitosten kokoon.

Oksasen mukaan Ruotsi on biokaasussa 5–10 vuotta edellä Suomea.

Siellä lantabiokaasua tuetaan 40 eurolla megawatilta, samoin Norjassa. Sama tarvitaan myös meillä, mikäli merkittävä osa lannasta halutaan biokaasutuotantoon.

Hallitusohjelmassa on kirjaus lantakaasutuesta, mutta kenelle ja miten tuki kanavoidaan, se on auki.

Nykyisten biokaasulaitosten talous nojaa porttimaksuihin. Lannasta maksua on vaikea periä.

Biokaasualan kasvunäkymät ovat valoisia, Gasumin mukaan tuotanto voitaisiin kymmenkertaistaa nykyisestä yhdestä terawattitunnista, mutta ongelmiakin on.

Suomessa seisoo useita uusia biokaasulaitoksia toimimattomuuden ja laitteistoja toimittaneen BioGTS:n konkurssin peruina. Laitoksia yritetään saada toimimaan, mutta edessä on isoja ja kalliita korjauksia.

Sijoittajat ovat tulleet varovaisiksi eivätkä välttämättä halua investoida lisää laitosten tarvitsemiin muutoksiin ja korjauksiin, ongelmalaitosta pyörittävä toimitusjohtaja kertoo MT:lle.

Tällaisia ongelmalaitoksia on ympäri maata muun muassa Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Savossa.

Tilanne on hankala, jos työlukuna kymmenestä biokaasulaitoksesta ehkä kahdeksan seisoo ja osaa niistä ei saada ehkä koskaan kuntoon, alaa hyvin tunteva asiantuntija toteaa.

