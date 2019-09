Maatalouskomissaarin valinta voi olla vaakalaudalla – "Tausta tullaan varmasti kyseenalaistamaan"

Laura Kuivalahti

Euroopan parlamentti äänestää ensi kuussa siitä, hyväksyykö se komission nimitykset. Komission pitää saada enemmistö kaikista annetuista äänistä.

Maatalouskomissaariehdokkaan nouseminen komissaariksi ei ole itsestään selvää, Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan jäsen, meppi Elsi Katainen (kesk.) uskoo.

”Olen kuullut hänestä paljon hyvää, mutta hänen taustaansa tullaan varmasti kyseenalaistamaan valiokuntakuulemisessa”, Katainen sanoo.

Jokaisen komissaariehdokkaan tulee selvitä kunnialla EU-parlamentin valiokuntakuulemisesta, jotta hänet voidaan nimetä komissaariksi. Kuulemiset järjestetään syys–lokakuussa.

Puolalaisen maatalouskomissaariehdokkaan Janusz Wojciechowskin taustoja tutkitaan paraikaa Euroopan petostentorjuntavirastossa.

Huhujen mukaan hän on käyttänyt EU-varoja väärin työskennellessään meppinä. Kyseessä on viisinumeroinen luku, Politico kertoo.

Elsi Kataisen mukaan ehdokas on kieltänyt ilmastonmuutoksen, mikä voi myös johtaa Wojciechowskin komissaariuran tyssäämiseen.

Maatalousvaliokunnan toinen suomalaisjäsen, meppi Petri Sarvamaa (kok.) ymmärtää huolen, joka puolalaiskomissaarin liittyy. Hän uskoo Wojciechowskin kuitenkin pärjäävän kuulemisessa hyvin.

”Olen tavannut hänet, hän on oikein osaava”, Sarvamaa sanoo.

Puola on yksi suurimmista EU:n maataloustukien saajista. Samaan aikaan Euroopan petoksentorjuntavirasto on tehnyt maassa EU-budjetin väärinkäyttötutkintoja, joten Puolan kykyä olla vastuussa maataloudesta ja neuvotella sen rahoituksesta on pidetty kyseenalaisina.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen muistutti epäilijöille, että komissaarit työskentelevät yhdessä EU:n arvojen mukaisesti – eivät jäsenmaiden tahdon mukaan.

”Totta kai puolalainen tapa tehdä maataloutta tulee esille, mutta annetaan komissaarille mahdollisuus. En lähtisi suoralta kädeltä tuomitsemaan. Tarkkana meidän tulee kuitenkin olla”, Sarvamaa kommentoi.

Myös Unkarin komissaariehdokkaan László Trócsányin laajentumissalkku on saanut kritiikkiä. Useat suomalaismepit pitävät häntä heikkona lenkkinä.

Trócsányi on palvellut Unkarin pääministerin Viktor Orbánin aikana ministerinä, minkä jälkeen komissio nosti Unkaria vastaan kanteen EU-tuomioistuimessa.

”Miten joku, joka on toiminut Unkarin oikeusministerinä, voi opettaa uskottavasti demokratiaa, lehdistövapautta, riippumatonta oikeuslaitosta ja vähemmistön kunnioitusta unionin tuleville kandidaattimaille? Tästä tulee vaikea kysymys”, Eero Heinäluoma (sd.) ihmettelee.

Valiokuntakuulemisissa pärjäämiseen vaikuttavat komissaariehdokkaan kunniallisuuskelpoisuus, arvomaailma sekä ammattiosaaminen, meppi Sirpa Pietikäinen (kok.) valaisee. Hänen mukaansa parlamentti ei tahtomalla tahdo jarruttaa von der Leyenin valintoja.

”Jos ehdokkaisiin puututaan, se on korkea kynnys”, Pietikäinen sanoo.