Heinäluoma: "Suomalaisten mahdollisuus hyötyä Urpilaisen komissaarin tehtävästä on kiinni pitkälti siitä, miten itse näemme ja painotamme Afrikan maiden roolia omassa politiikassamme"

Satu Lehtonen

YK:n ennusteiden mukaan Afrikan mantereen asukasluvun odotetaan jopa tuplaantuvan 2050 mennessä. Arkistokuva Senegalista.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma pohdiskelee MT:n kolumnissaan Jutta Urpilaisen mahdollista tulevaa tehtävää kansainvälisten kumppanuuksien komissaarina.

Tehtävän painoarvosta on käyty Suomessa vilkasta keskustelua. Toimen pohjana on vanha kehitysyhteistyökomissaarin salkku, mutta komission ilmiölähtöisessä ajattelussa korostetaan nyt perinteisen kehitysyhteistyöavun sijaan kumppanuutta ja yhteistyötä erityisesti Afrikan kanssa, Heinäluoma toteaa.

Hänen mielestään Urpilaisen salkkua voi pitää keskiraskaana salkkuna, joka on niin haltijalleen kuin Euroopalle ja komissaarin kotimaallekin suuri mahdollisuus.

"Afrikan maiden painoarvo kasvaa maailmassa ja maanosan menestyksellä on suuri merkitys myös Euroopan tulevalle hyvinvoinnille. Suomalaisten mahdollisuus hyötyä Urpilaisen komissaarin tehtävästä on kiinni pitkälti siitä, miten itse näemme ja painotamme Afrikan maiden roolia omassa politiikassamme", Heinäluoma kirjoittaa.

Hänen mielestään Suomen olisi aika palauttaa ulkopolitiikkaan aktiivinen kehitysyhteistyöajattelu ja tehdä siitä EU-politiikan tärkeä osa.

"Afrikka on suuri manner, jossa asuu yli 1,3 miljardia ihmistä, ja jonka yli 50 maan välillä on isoja eroja. YK:n ennusteiden mukaan Afrikan mantereen asukasluvun odotetaan jopa tuplaantuvan 2050 mennessä. Väestöstä valtaosa on nuoria alle 25-vuotiaita, ja muuttoliike maalta kaupunkeihin on huomattava. Väestönkasvu aiheuttaa monille Afrikan maille isoja haasteita, kun kaupunkien infrastruktuuri ja työpaikkojen määrä eivät pysy mukana kasvussa", Heinäluoma analysoi.

"Muuttoliikkeiden hallinta ja väestönkasvun haasteisiin vastaaminen vaatii kestäviä ratkaisuja. Tässä Urpilaisella on uuden tehtävänsä kautta suuri mahdollisuus rakentaa Euroopan unionista Afrikalle hyvää kumppania."

