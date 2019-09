Britannian parlamentti jatkaa tänään työtään brexit-sopan keskellä –"Britannia lähtee EU:sta, jos mitään muuta päätöstä ei tehdä"

Lehtikuva/AFP

Parlamentin alahuoneen puhemies John Bercow kritisoi Boris Johnsonin määräämää istuntotaukoa ja ilmoitti heti oikeuden päätöksen jälkeen parlamentin palaavan töihin.

Britannian parlamentin on määrä jatkaa tänään työskentelyään istuntotauon jälkeen. Parlamentin alahuoneen puhemies John Bercow on kertonut, että istunnot jatkuvat tänään kello 11.30 paikallista aikaa eli 13.30 Suomen aikaa.

Britannian korkein oikeus linjasi eilen historiallisessa päätöksessään pääministeri Boris Johnsonin määräämän parlamentin istuntotauon laittomaksi.

Johnson on siitä huolimatta luvannut ohjata Britannian ulos EU:sta lokakuun lopussa. Hän myös uudisti aiemman esityksensä ennenaikaisista parlamenttivaaleista, jotta pattitilanne parlamentissa laukeaisi.

"Parlamentti on keskustellut brexitistä kolme vuotta. Nyt meidän on aika saada sopimus ja jättää EU lokakuun lopussa, ja sen me teemme", Johnson sanoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan.

Johnson osallistui eilen YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa. BBC:n mukaan on epävarmaa osallistuuko Johnson tänään parlamentin istuntoon.

Parlamentin kokoontumisesta lienee joka tapauksessa tulossa kiivas. Esimerkiksi työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on vaatinut uusia vaaleja heti, kun hallituksen uhkaus sopimuksettomasta brexitistä on otettu pois pöydältä.

Koko Britannian tulevaisuutta määrittävä kysymys on, aikooko maan oppositio esittää epäluottamuslauseen Johnsonin hallitukselle, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton EU-asiantuntija Janica Ylikarjula eilen STT:lle. Hänen mukaansa epäluottamuslauseen tekoon liittyy riskejä, jos väliaikaista hallitusta ei saada kasaan, sillä Britannian EU-eron on nykylainsäädännön mukaan tapahduttava 31. lokakuuta.

"Britannia lähtee EU:sta, jos mitään muuta päätöstä ei tehdä. Jos väliaikaista hallitusta ei saada kasaan, voi olla, ettei Britanniassa ole ketään, kuka voisi pyytää EU:lta lisäaikaa brexit-prosessiin."

BBC:n mukaan parlamentin jäsenet saattavat kaikesta huolimatta olla haluttomia epäluottamusäänestyksen järjestämiseen.

Johnsonin päätös keskeyttää parlamentin työskentely sai kovaa kritiikkiä. Päätöstä pidettiin epädemokraattisena, ja samaa mieltä oli eilen Britannian korkein oikeus.

Korkeimman oikeuden puheenjohtaja Brenda Hale sanoi julkistaessaan oikeuden päätöksen, että poikkeuksellisen pitkän istuntotauon tarkoitus oli estää parlamenttia hoitamasta työtään. Siksi Johnsonin istuntotaukopäätös oli mitätön. Näin ollen oikeus katsoi, ettei istuntokausi ollut lainkaan päättynyt.

"Pitkän istuntotauon vaikutukset demokratiamme perusteisiin olivat äärimmäisiä. Päätös suositella hänen majesteetilleen (kuningatar Elisabetille) parlamentin istuntotauon pidentämistä oli laiton, koska se esti tai häiritsi parlamenttia täyttämästä perustuslaillisia tehtäviään ilman laillisia perusteita, Hale perusteli historiallista päätöstä."

Brexit-puolueen johtaja Nigel Farage sanoi Johnsonin hallituksen tehneen kerta kaikkiaan tuhoisan poliittisen päätöksen, kun se määräsi parlamentin istuntotauon.

"Mielestäni hän (Johnson) on vaikeuksissa, todellisissa vaikeuksissa", Farage sanoi.

"Näkymät sille, että Britannia lähtisi EU:sta 31. lokakuuta, ovat haihtuneet", hän jatkoi.