Halla-aho seksuaalirikollisten karkottamisesta käydyssä keskustelussa: Suomeen ei voi tulla täysihoitoon tehtailemaan rikoksia

Antti Aimo-Koivisto

Jussi Halla-aho (ps.) eduskunnan täysistunnossa tänään.

Perussuomalaiset kannattivat voimakkaasti ja lukuisin puheenvuoroin kansalaisaloitetta, joka vaatii Suomessa seksuaalirikoksesta tuomitun oleskeluluvan peruuttamista ja tuomitun karkotusta.

"Enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että Suomeen ei voi tulla täysihoitoon tehtailemaan rikoksia. Myös suurin osa poliitikoista on puheen tasolla tätä mieltä. Puheet eivät riitä, sillä tällä hetkellä tänne voi tulla. Siitä on tehtävä lainsäädännöllä loppu", vaati esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona.

Myös kokoomuksen riveistä sanottiin, että lakia muuttamalla löytyisi keinoja puuttua ongelmaan. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen esitti yhtenä keinona, että poistetaan seksuaalirikoksesta tuomitulta pakolaisasema.

"Voimakkain pelote heille olisi pakolaisaseman menettäminen."

Seksuaalirikollisten pakkopalautuksista ei ollut salissa yhteisymmärrystä, koska kansalaisaloite on monen mielestä perustuslain vastainen.

Törkeään rikokseen syyllistynyttä Suomessa pakolaisasemassa olevaa henkilöä ei lain mukaan voida palauttaa kotimaahansa, jos hän olisi kotimaassaan hengenvaarassa.

Halla-ahon mielestä lakia tulisikin muuttaa niin, että viranomaisen ja tuomioistuimen tapauskohtaista harkintaa kavennetaan ja oleskeluluvan lakkauttamisesta tulee tietyissä tai tietyn vakavuusasteen rikoksissa automaattinen seuraus.

"Kun on todellista halua, rikollisten karkottaminen kyllä onnistuu, kaikista perhesiteistä, lähtömaan turvattomuudesta ja vastaanhangoittelusta huolimatta", hän sanoi.

Aloitteen mukaan suomalaiset kokevat turvattomuutta johtuen turvapaikanhakijoiden tekemistä seksuaalirikoksista ja niiden seuraamuksista.

Hallituspuolue vihreiden kansanedustaja Heli Järvinen muistutti, että viime vuonna karkotukset toimivat melko hyvin.

"Karkotuksia ehdotettiin 37 ihmiselle, ja 25 heistä karkotettiin. Heidän joukossaan oli muun muassa kaikki henkirikoksiin tai niiden yrityksiin syyllistyneet ja myös huumausaine-, seksuaali- ja omaisuusrikollisia."

Hallituspuolueiden edustajat korostivat, että hallituksella on jo nippu keinoja, joilla se pyrkii parantamaan rikosten ennaltaehkäisyä. Näitä on muun muassa poliisien määrän lisääminen ja seksuaalilainsäädännön kokonaisuudistus tällä vaalikaudella. Erityisesti lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia on tarkoitus korottaa.

Ulkomaalaislain mukaan pakolaisasemassa oleskeluluvalla oleva henkilö voidaan jo nyt karkottaa maasta, jos hän syyllistyy toistuvasti rikoksiin tai yksittäiseen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta. Poikkeuksena on tilanne, jossa henkilöä uhkaa kotimaassaan kuolemanrangaistus, kidutus tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Paikalla ei ollut yhtään ministeriä vastaamassa asiasta. Moni edustaja toi puheessaan esille tämän epäkohdan.

Kansalaisaloite keräsi yli 118 000 kannattajaa.