Perussuomalaiset kritisoi suunnitelmaa taakanjakosysteemistä: "Hallitus on mukana avaamassa laittomalle siirtolaisuudelle reittiä Eurooppaan"

Heikki Saukkomaa

Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra (edessä vasemmalla) syytti hallitusta siitä, että se on mukana avaamassa laittomalle siirtolaisuudelle reittiä Eurooppaan.

Perussuomalaiset tivasi hallitukselta eduskunnan kyselytunnilla väliaikaisesta järjestelystä, jolla Välimeren yli Italiaan ja Maltalle saapuvat siirtolaiset jaettaisiin eri EU-maihin.

Sopimuksesta neuvottelivat Maltan, Ranskan, Saksan ja Italian sisäministerit alkuviikolla Maltalla. Paikalla oli myös Suomen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.).

"Hallitus on mukana avaamassa laittomalle siirtolaisuudelle reittiä Eurooppaan. Ei tarvitse kuin lähteä merelle, ja EU hoitaa loput. Arvoisa sisäministeri, kuinka monta on tulossa, milloin ja kuinka pitkä sopimus on? Aikooko Suomi olla taas mallioppilas ja hoitaa osuutensa, vaikka muut eivät niin tekisi", kysyi perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra.

Perussuomalaiset syytti hallitusta myös siitä, että sopimuksella lisättäisiin hukkumiskuolemia houkuttelemalla merelle turvapaikanhakijoita.

Ohisalo vastasi sanomalla, että kansainvälisen merioikeudenkin perusteella "ketään ei saa jättää hukkumaan, tästä on kyse". Ohisalon mukaan Maltalla sovittiin siitä, että jakosopimuksessa olisi kyse väliaikaisesta mekanismista. Suomi vasta harkitsee, lähteekö mukaan siihen. Tarkoitus on kerätä mukaan niin paljon jäsenmaita kuin on mahdollista.

Kokoomuksesssa ja kristillisdemokraateissa ihmeteltiin myös, onko hallitus muuttanut turvapaikanhakijoiden suhteen Suomen periaatteita siitä, että turvapaikkapäätökset tehtäisiin ensimmäisessä EU-maassa.

"Onko todella niin, että hallitus sitoutuu nyt ratkaisemaan kriisiä tavalla, jossa siirretään hakijoita, joiden taustoja ei ole selvitetty, kun pitäisi edellisen hallituksen viime talvena tekemien linjausten perusteella tehdä turvapaikkapäätökset ulkorajakeskuksissa", kysyi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) sanoi pitävänsä järkevänä, että turvaa hakevien ihmisten taustat selvitetään etukäteen, jotta Suomeen tulisi vain turvan tarvitsijoita. Väliaikainen ratkaisu on kuitenkin nyt tärkeää löytää nopeasti, koska EU:ssa ei vielä ole toimivaa komissiota, joka veisi asioita eteenpäin pysyvämmillä ratkaisuilla.

Kokoomuksen oma kysymys hallitukselle liittyi siihen, mistä viime viikonkin kyselytunnilla puhuttiin eli hallituksen tuoreesta budjetista ja sen vaikutuksesta suomalaisten ostovoimaan.

Kokoomus moittii hallitusta siitä, että budjetti rokottaa "ahkeria suomalaisia".

Myös Liike Nyt sai esittää oman kysymyksen ensimmäistä kertaa tällä istuntokaudella. Kansanedustaja Harry Harkimo kysyi hallitukselta, onko sillä mitään konkreettisia mittareita, miten seurataan hallituksen ilmastotoimien vaikutuksia. Ympäristö- ja ilmastoministeri ei ollut salissa paikalla, mutta Rinne vastasi yleisellä tasolla hänen puolestaan.

"Meillä on kaikissa ministeriöissä valmisteilla mittaristoja, joilla voidaan todeta, mitä ilmaston lämpenemisen torjunnaksi tapahtuu."