Eero Heinäluoma haluaa metsäalan toimijat pyöreän pöydän ääreen – "Suomessa pitää hakea uutta kansallista yhteisymmärrystä metsien käytön tulevaisuuden ratkaisuista"

Jaana Kankaanpää

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) toivoo Suomen hallituksen kutsuvan koolle metsäalan toimijat etsimään yhteisiä ratkaisuja tulevaisuuden metsäpolitiikkaan.

Hänen mukaansa metsien merkitys muuttuu koko Euroopalle entistä tärkeämmäksi, kun hiilinielut nousevat päästövähennysten ohella poliittisen keskustelun keskiöön.

"Suomessa pitää hakea uutta kansallista yhteisymmärrystä metsien käytön tulevaisuuden ratkaisuista. Jos pystymme kansalliseen yhteisymmärrykseen ja puhumaan yhdellä äänellä, olemme Brysselin käytävillä uskottavia ja vaikutusvaltaisia", Heinäluoma sanoo tiedotteessaan.

Demarien konkarivaikuttaja muistuttaa, että Suomi on EU:n metsävaltaisin maa yli 70 prosentin metsäosuudella maapinta-alasta. Lisäksi metsäteollisuus on merkittävä myös taloudelle, sillä se tuottaa viidenneksen Suomen vientituloista.

"Metsäasiat on perustellusti pidetty EU:ssa kansallisissa käsissä, sillä suhde metsiin ja niiden hoitamiseen vaihtelee suuresti eri jäsenmaissa. Tänä päivänä on kuitenkin selvää, että EU:n metsästrategia kehittyy ja muut jäsenmaat on vakuutettava metsiemme hyvästä hoidosta."

Heinäluoman mielestä metsäalan toimijoilla on nyt kaikki syyt hakea uuden hallituksen kanssa yhteistä metsälinjaa tulevien vuosien EU-vaikuttamiselle.

"Tarvitsemme uudenlaisen pyöreän pöydän, jossa metsien käytön ja ilmastonmuutoksen vaatimukset sovitetaan yhteen. Tämän pyöreän pöydän ääreen tarvitaan niin maan hallitus, metsäalan toimijat kuin tutkijat", demarimeppi Heinäluoma ehdottaa.