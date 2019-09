Enemmistö itsenäisyyden kannalla kansanäänestyksessä: Kaskinen sanoi "ei" Närpiöön liittymiselle

Jukka Pasonen

Kaskinen (vas.) ja Närpiö jatkavat itsenäisinä, jos Kaskisten neuvoa-antavan kansanäänestyksen kanta voittaa myös kaupunginvaltuustossa 18.11.

Suunniteltua kuntaliitosta kannatti 41,5 prosenttia äänestäneistä.

Neuvoa-antava kansanäänestys järjestettiin sunnuntaina Kaskisissa. Äänioikeus oli 1 088 kaskislaisella, 823 äänesti. Äänestysprosentti oli 75,6.

Äänestyksessä oli mahdollista kertoa myös, jos ei kannattanut eikä vastustanut liitosta. Mahdollisuutta käytti 20 äänioikeutettua. Mitätöityjä ääniä oli kuusi.

Kansanäänestyksessä kaskislaiset kertoivat kantansa kysymykseen: ”Hyväksytkö Kaskisten ja Närpiön kaupunkien välisen kuntaliitoksen yhdistymissopimusehdotuksen ja sen liitteiden mukaisesti?”

Sopimusehdotuksessa esitettiin, että strategisen kuntaliitoksen avulla perustetaan 1.1.2021 uusi kunta, jonka nimi on Närpiö, ruotsiksi Närpes.

Lopullisesti kuntaliitoksesta päättävät Kaskisten ja Närpiön kaupunginvaltuustot omissa kokouksissaan, jotka pidetään 18.11.2019.

Kaskinen on asukasluvultaan Suomen pienin kaupunki, asukkaita on noin 1 270. Närpiön asukasluku on noin 9 500.