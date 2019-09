Risto Uimosen mielestä kouluissa kasvaa ympäristötietoinen sukupolvi: "He ovat omaksuneet näitä mielipiteitä opettajiltaan, joista suuri osa on vihreitä"

Jarkko Sirkiä

Risto Uimonen jäi eläkkeelle Kaleva-lehden päätoimittajan tehtävästä vuonna 2008. Sen jälkeen hän on toiminut Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana ja kirjoittanut useita tietokirjoja.

Nykyistä pääministeriä Antti Rinnettä konkarijournalisti Risto Uimonen ei aio seurata sillä tarkkuudella, että kirjoittaisi hänestä tulevaisuudessa kirjan.

”Urakka on niin työläs. Niinistöstä ja Sipilästä kirjasin päivittäin ylös tapahtumalistaa. Esimerkiksi Juha Sipilän hallituskaudesta minulle kertyi 150 liuskaa tekstiä pelkkänä tapahtumaluettelona.”

Kun Uimonen tapasi Rinteen ensimmäisen kerran, hän oli vielä Ammattiliito Pron tiukka ja rämäpäinen johtaja. Vaalikamppailussa Rinne näyttäytyi epävarmana puheenjohtajana, jonka henkilökohtainen suosio oli selvästi pienempi kuin edustamansa sosiaalidemokraattisen puolueen.

Uimonen on yllättynyt myönteisesti, miten hyvin Rinne on paneutunut pääministerin tehtävään. Itseluottamus on kasvanut aseman myötä.

”Rinne aloitti pääministerikautensa jämerästi ja antoi pitkään harkittuja lausuntoja. Viime aikoina häneltä on kuultu myös sammakkoja. Antin pisteet ovat minun silmissäni aika korkealla, mutta nyt alkaa vasta arki ja näemme, mikä hän on miehiään.”

Uimonen arvioi, että seuraaviin eduskuntavaaleihin mennessä SDP on jo valinnut itselleen uuden puheenjohtajan. Hän muistuttaa pääministerien saavan vaaleissa turpaansa lähes poikkeuksetta, joten johtajaa on viisasta vaihtaa ennen sitä.

Perussuomalaiset on gallupien perusteella Suomen suosituin puolue ja vieläpä selkeällä marginaalilla seuraaviin. Uimosen mukaan moni ei ymmärrä kuinka historiallisesta tilanteesta on kysymys.

”On aikoihin eletty, että populistiseksi syntynyt puolue on Suomen suurin. Jussi Halla-ahon monet näkemykset ovat fiksuja, mutta olen jyrkästi eri mieltä hänen kanssaan maahanmuuttokysymyksessä.”

Keskusta kärsi rökäletappion kevään eduskuntavaaleissa, ja nyt puoluetta johtaa Katri Kulmuni. Keskustaa on kutsuttu auringonlaskun puolueeksi kohta 50 vuotta, mutta vanha agraaripuolue on noussut pohjalta aina uudestaan vallan kammareihin.

Uimosen mielestä keskustan tilanne on aiempaa hankalampi, koska puolue menettää vahvoilla kannatusalueillaan ääniä perussuomalaisille ekä pysty panemaan muualla kampoihin vihreille.

Perussuomalaiset on noussut ilmeisesti pysyvästi suurten puolueiden joukkoon. Sen todisti Uimosen mukaan viimeistään kolmas jytky kevään eduskuntavaaleissa.

”Kouluissa kasvaa sukupolvia, joille ympäristökysymykset ovat tärkeitä. He ovat omaksuneet näitä mielipiteitä opettajiltaan, joista suuri osa on vihreitä. Vähitellen uudet sukupolvet tulevat äänestysikään."