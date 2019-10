Seppo Vuokko: Ekologinen ruoka ei ole yksinkertainen asia – luonto voi hyötyä naudasta ja avokadokin olla järkevä valinta

Hanna Linnove

Minkä tuotteen valitsisin? Pelkkä kasvilaji ei kerro hedelmän tai vihanneksen ympäristöystävällisyydestä.

Tietokirjailija Seppo Vuokko muistuttaa kolumnissaan, että ruokia ei voi luokitella kategorisesti ekologisiksi tai epäekologisiksi, vaan niiden tuotantotapa on otettava aina huomioon.

"Kun puhutaan ekologisesta ruuasta, tarkoitetaan yleensä sellaista ruokaa, jonka tuotanto aiheuttaa vähäisimmän haitan luonnolle. Nykyisin ensisijaisena kriteerinä on hiilijalanjälki, mutta aivan yhtä tärkeätä on ottaa huomioon muut elintarvikkeen tuotannon ja kuljetuksen vaikutukset."

Hiilijalanjälki on sikäli oikeudenmukainen, että kaikessa kulutuksessa pitää pyrkiä vähentämään hiilidioksidikuormaa, Vuokko huomauttaa.

"Muiden ympäristötekijöiden osalta tilanne on monimutkaisempi. Veden kulutusta kannattaa pitää rasitteena vain silloin, kun kasteluun tai kasvatukseen kuluu vettä alueilla, joilla vedestä on niukkuutta tai jos vesi pilaantuu käytössä. Siellä, missä vedestä ei ole pulaa ja se kiertää luonnostaan, vesijalanjälkeä on turha mitata."

Suomalaisella kauralla ei ole vesirasitetta, sillä sen viljely ei millään tavoin vähennä käytettävissä olevaa vesivarantoa. Sen sijaan Israelin appelsiinien tai Chilen avokadojen kasteluun käytetään muutoinkin niukkoja vesivaroja.

"Myöskään yksittäisiä kasvilajeja ei voi yksiselitteisesti pitää hyvinä tai huonoina. Jos avokado on tuotettu pienellä perheviljelmällä puutarhamaisissa oloissa ja ilman kastelua, se on ekologinen valinta reilun kaupan tuotteena."

Sama koskee lihantuotantoa.

"Suomesta suuri osa naudanlihasta tulee maitotalouden sivutuotteena. Karjan ravintona käytetään sellaisia kasveja ja kasvinosia, jotka eivät kelpaa ihmisravinnoksi. Viljastakin suuri osa sellaista, joka ei laatunsa puolesta kävisi ruuanlaittoon. Laidunnus pitää yllä monimuotoisuutta, avointa tilaa, josta hyötyvät lukuisat kasvit ja eläimet."

Miksi ruuan tuotanto on Seppo Vuokon mukaan ekologisinta perheviljelmillä? Lue koko kolumni:

Mikä olisi ekologista ruokaa?