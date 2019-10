Poliitikko – väärinymmärretty nero

Jaana Kankaanpää

Nyt se on tutkittu. Kahden yhdysvaltalaisen ja kahden ruotsalaisen professorin tutkimuksen mukaan (Harvardin yliopisto, Quarterly Journal of Economics: Who becomes a politician) kansanedustajat ovat huomattavasti älykkäämpiä ja parempia johtajia kuin heidän edustamansa väestö.

Tämä on helpottava tieto myös politiikan toimittajille, koska monissa arvostusmittauksissa kansa sijoittaa journalistit hieman korkeammalle kuin poliitikot. Toimittajan ranking on jossakin koulukiusaajan ja pesänryöstöjän välimaastossa.

Samoissa tutkimuksissa kärkisioille nousevat usein lääkärit ja poliisit. Kun poliisi tai lääkäri sitten tulee valituksi kansanedustajaksi, hänen arvostuksensa romahtaa yhdessä yössä pari sataa pinnaa jonnekin kulkukauppiaan hujakoille. Kyllä kansa tietää!

Kun aloitin politiikan toimittajan työt eduskunnassa 1985, ensimmäinen hämmästykseni aihe oli, kuinka fiksua ja hauskaa porukkaa kansanedustajat olivat yli puoluerajojen. Mediaa seuraamalla olin saanut käsityksen, että Arkadianmäki on täynnä taulapäitä ja lurjuksia, joiden pääasiallinen tavoite oli saattaa kansantalous perikatoon holvaamalla yhteisiä rahoja omaa poliittista uraa edistäviin siltarumpuhankkeisiin.

Erityisen silmiinpistävä ominaisuus poliitikoissa oli tuolloinkin sosiaalisuus. Eduskunnan kuppilassa – saunaosastosta puhumattakaan – he istuivat puoluerajat ylittävissä porukoissa ja ilma oli sakeana hilpeitä kokkapuheita.

Verbaalinen lahjakkuus on myös poliitikkoja yhdistävä ominaisuus. Toreilla ja turuilla vaalirahvaan parissa ei tuppisuut pärjää. Sama pätee Twitteriin ja Facebookiin. Some on nykypäivän tupailta, joka ei pääty koskaan.

Somemekastus näyttää kuitenkin kiristäneen tunnelmaa myös Arkadianmäellä. Enää edustajilla ei näytä olevan yhtä hauskaa kuin ennen. Politiikasta on kadonnut ilo. Käytävillä vaeltelee entistä enemmän ryppyotsaisia tosikoita, jotka kyttäävät kollegojaan ja väärinymmärtävät tahallaan poliittisen kilpailijan kommentit.

Tämä saattaa johtua siitä, että eduskunnassa on nyt harvinaisen paljon uusia edustajia. Aloittelija ottaa homman aina vähän liian tosissaan. Mailaa puristetaan tiukasti. Jos kansa suo lisää virkavuosia, rypyt sulavat tiukkapipoisimmankin edustajan otsalta. Toivoa on, sillä samaisen Harvardin tutkimuksen mukaan kansanedustajien kognitiiviset taidot ovat huippuluokkaa. He osaavat käyttää aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen ja muuttamaan käytöstään sen mukaisesti.

Ilon kautta, arvon kansanedustajat, ilon kautta!

Kirjoittaja on politiikan toimittaja.