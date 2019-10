Pääministeri Antti Rinne haluaa satojatuhansia suomalaisia takaisin töihin – "Ei käy, että terve tai osatyökykyinen ihminen, työikäinen ihminen ei osallistu hyvinvoinnin rahoittamiseen"

Sanne Katainen

Pääministeri Antti Rinne ei halua näännyttää olemassa olevaa työvoimaa, vaan puhuu kohtuullisesta osallistumisesta.

Työn tekeminen on ratkaisu suurimpaan osaan talouden haasteista, sanoo pääministeri Antti Rinne MT:n haastattelussa. ”Tehdään enemmän yhdessä töitä.”

”Meillä on melkein puoli miljoonaa työikäistä ihmistä eri syistä työvoiman ulkopuolella. Osa ei palaa takaisin. Siellä on silti satojatuhansia ihmisiä saatavilla maksamaan tätä meidän yhteistä hyvää”, Rinne sanoo.

Perinteistä talouspolitiikkaa vastavirtaan suuntaava pääministeri haluaa vahvistaa hyvinvointivaltiota juuri nyt, kun taloudessa menee hiukan heikommin.

Rinne ei pidä kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelusta. Hänen mielestään molemmilla on erilainen rooli ja erilaiset tarpeet. Rinne haluaa taata yhdenvertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta. Palvelut voivat olla yhdenvertaiset, vaikka ne olisi järjestetty eri tavoin eri puolilla maata.

Alhaisen syntyvyyden seurauksena koulutettava ikäluokka vähenee. Monessa kunnassa joudutaan tekemään kivuliaita päätöksiä, kuten sulkemaan kouluja.

Koulutuksen tärkeydestä Rinne puhuu vuolaasti. Pääministeri haluaa maahan toisen asteen oppivelvollisuuden.

”Jos olet suorittanut vain ensimmäisen asteen tutkinnon, työllisyysaste on noin 40. Toisen asteen suorittaneista noin 75 sadasta on töissä. Tämä kertoo, että jokaisen suomalaisen nuoren on suoritettava vähintään toisen asteen tutkinto, jotta Suomen työllisyysaste voi parantua. Vain ja ainoastaan koulutus takaa paremman työllisyyden Suomessa.”

Ja työllisyyden parantumista Antti Rinteen hallitus kipeästi kaipaa.

”Hyvinvointivaltion kestävyyteen liittyvä keskeinen asia on miten me saadaan työllistä työvoimaa lisää.”

Rinne ei halua, että olemassa olevaa työvoimaa näännytetään. Hän ei halua paluuta vanhaan roomalaiseen kulttuuriin, jossa vain orjat tekevät töitä.

”Semmoista yhteiskuntaa tuskin kukaan Suomeen haluaa. Oleellista on, että osallistuminen on kohtuullista. Saat tuloa, jota voidaan verottaa yhteisten, kaikille tärkeiden hyvinvointivaltion elementtien toteuttamiseksi.”

Rinne haluaa, että jokainen kynnelle kykenevä osallistuu työelämään.

”Ei käy, että terve tai osatyökykyinen ihminen, työikäinen ihminen ei osallistu hyvinvoinnin rahoittamiseen. Jos me halutaan, että jokainen suomalainen lapsi, nuori saa hyvän koulutuksen, jolla pärjää maailmassa; jos me halutaan, että meille riittää poliisit; jos me halutaan, että meillä on päiväkoteja, kunnollinen ikäihmisten hoitajamitoitus, siihen tarvitaan työllisyyttä, joka takaa hyvinvointivaltion rahoituksen.”