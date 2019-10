Keskustan kansanedustaja ihmettelee perussuomalaisten asennetta "pitsan- ja kebabinpaistajia" kohtaan

"Perussuomalaisten työtä vieroksuva linja on suorastaan kummallinen"; Joonas Könttä toteaa.

Jaana Kankaanpää

Ravintola-ala on kasvava ala, josta on noussut menestyjiä pörssiin asti, Joonas Könttä huomauttaa.

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä ihmettelee perussuomalaisten asennetta ”pitsan- ja kebabinpaistajien” työtä ja ammattia kohtaan. Köntän mielestä kaikki työ on arvokasta.

"Kansanedustaja Riikka Purra (ps.) puheenvuorossaan 26.9. kysyi hallitukselta, ovatko ”veronmaksajalle kalliiksi tulevat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet pitsan- ja kebabinpaistajat niitä teidän peräänkuuluttamianne huippuosaajia?” Mielestäni Purran asenne töitä tekeviä ihmisiä kohtaan on vähättelevä. Kaikki työ on arvokasta", Könttä toteaa kannanotossaan.

"Perussuomalaisten työtä vieroksuva linja on suorastaan kummallinen. Millaiset ihmiset perussuomalaisille ylipäätään kelpaavat, jos ahkerat ravintolayrittäjät sekä heidän työntekijänsä eivät kelpaa?" Könttä kysyy.

Hän muistuttaa, että työn tekeminen ja yrittäjyys ovat Suomen menestyksen tae.

"Perussuomalainen näkemys työtä ja yrittäjyyttä kohtaan on vanhoillinen. Ravintola-ala on kasvava, josta on noussut lukuisia suomalaisia menestyneitä yrityksiä jopa pörssiin asti", Könttä sanoo.

Hän muistuttaa vielä, että Suomessa on noin 10 000 maahanmuuttajayrittäjää, jotka työllistävät noin 30 000 henkilöä ja tekevät liikevaihtoa noin 3,5 miljardia euroa.