Eläinvihreät vaatii kansalaisille mahdollisuuksia vaikuttaa tuotantoeläinten oloihin: "Nuorille tuottaa ahdistusta tieto, miten eläimiä kohdellaan"

Eläinvihreät

Vihreille on syntynyt uusi alajaosto Eläinvihreät. Yhdistys tiedottaa keskittyvänsä eläinten arvostusta ja hyvinvointia lisäävään eläinpolitiikkaan.

"Yhteiskunnassamme on sallittu eettisesti ongelmallisia eläinten hyväksikäytön muotoja, joihin kansalaisten on vaikea vaikuttaa demokratian keinoin. Eläimistä välittäville ihmisille, etenkin nuorille, tuottaa ahdistusta pelkkä tieto siitä, millä tavalla eläimiä pahimmillaan kohdellaan esimerkiksi ruuantuotannossa, turkistarhauksessa, eläinkokeellisessa tutkimuksessa ja lemmikkibisneksessä", yhdistyksen tiedotteessa sanotaan.

"Päättäjien on otettava vakavasti kansalaisten huoli eläinten puolesta ja ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Kansalaisille on tarjottava mahdollisuuksia edistää eläinten hyvinvointia omilla elämäntapa- ja kulutusvalinnoillaan", vaatii Eläinvihreiden puheenjohtaja Anni Teerikangas Pietarsaaren vihreistä.

Eläinvihreiden mielestä lainsäädännön vähimmäisvaatimuksena pitää olla kaikkien eläinten kohtelu itseisarvoisina yksilöinä, joiden arvostus ei riipu niiden ihmisille aiheutuvasta hyödystä.

"On selvää, että esimerkiksi eläinten häkkikasvatus on lopetettava sopivalla siirtymäajalla. Säädökset on laadittava siltä pohjalta, mitä ajantasainen tutkimustieto ja nykyiset moraalikäsitykset edellyttävät eläinten kohtelulta", Teerikangas sanoo.

Yhdistyksen mukaan Suomi on jo edelläkävijä monissa eläintenpitokäytännöissä ja tutkimuksessa. Tietotaitoa pitäisi viedä EU-politiikkaan.