EU ja Britannia saivat aikaan brexit-sopimuksen

Niklas Holmberg

EU-johto kokoontuu tänään Brysseliin.

EU ja Britannia ovat saaneet aikaan brexit-sopimuksen.

"Missä on tahto, siellä on sopimus - meillä on sellainen! Se on oikeudenmukainen ja tasapainoinen sopimus EU:lle ja Britannialle, ja samalla osoitus sitoutumisestamme löytää ratkaisuja. Kannatan, että EU-huippukokous kannattaa sopimusta", väistyvä komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kirjoittaa Twitterissä.

Sopimustekstiä ei ole vielä julkistettu. Kipukohta neuvotteluille on ollut se, tulisiko EU:n ja Britannian välinen vero- ja tulliraja Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajalle vai Pohjois-Irlannin ja Britannian väliin Irlanninmerelle.

Britannian parlamentin pitää vielä hyväksyä sopimus.