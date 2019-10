Hallitus korottamassa kaivosten vakuusmaksua – myös kaivosvero tulossa

Pentti Vänskä

Terrafamen nikkelikaivos Sotkamossa herätti pahaa verta kansalaisissa. Nyt hallitus on kiristämässä kaivosyhtiöiden verotusta.

Hallitus on korottamassa kaivosyhtiöiden vakuusmaksuja sekä mahdollisesti kaivosveroa. Molemmilla on eduskunnassa melko laaja kannatus, selvisi keskiviikkona kaivoslakia koskevan kansalaisaloitteen käsittelyssä.

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoi aiemmin STT:lle, että hallitus aikoo kiristää vakuusmaksuja, joilla korvataan kaivostoiminnan haittoja.

Kaivoslain uudistus on tulossa eduskunnan käsiteltäväksi ensi vuoden aikana.

Vakuusrahaa käytettäisiin ympäristövahinkojen ja -haittojen korjaamiseen sekä sulkemiskustannuksiin. Kaivoksen sulkemiskustannukset voivat tuoda yhteiskunnalle jopa miljoonien eurojen kustannukset.

Nykyisin vakuudet ovat kattaneet vain minimin, esimerkiksi kaivoksen aitaamisen.

Kulmuni toivoo, että uudenlaisesta kaivosverosta aloitettaisiin selvitys. Verotulot pitäisi ohjata kaivoskunnille, jonne mahdolliset haitatkin tulevat.

Kaivosveroa voitaisiin periä esimerkiksi kaivosten nettotuotosta.

Kaivosteollisuus ei kannata kaivosveroa, mutta löytää Kulmunin kannoista paljon myönteisiä puolia, Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela toteaa.

Hän muistuttaa, että kaivoksilla on käynnissä 800 miljoonan euron investoinnit. "Vastuullisuudessa olemme Euroopan kärkikaartia, Kestävä kaivostoiminta -verkoston vastuullisuustyö on ainutlaatuista Euroopassa."

Kaivoslaki nyt! -kansalaisaloite pyrkii muuttamaan kaivoslakia siten, että kaivosmineraalit olisivat valtion ja maanomistajien omaisuutta. Nykyisin yhtiöt saavat omistuksen itselleen. Eduskunnassa arvosteltiin menettelyä vanhanaikaiseksi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi eduskunnassa, että valtauslainsäädäntö on erityisen korjauksen tarpeessa.

"Se osio tässä kaivoslainsäädännössä on se, joka monia hiertää. Se on tehty ikään kuin siinä hengessä, että Suomi oli vielä pääomaköyhä, ja on ollut tärkeää, että kunhan vain joku tulee ja perustaa tälle alueelle kaivoksen", hän sanoi.