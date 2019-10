Oikeusministeri: Rikoslain rangaistuksen koventamisperusteeseen lisätään maininta sukupuolesta teon motiivina – "Mihin kunnioitus on kadonnut?"

Jaana Kankaanpää

Ensi vuonna Suomeen perustetaan uusi naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä, kertoo Anna-Maja Henriksson.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) "keskeisin, tärkein ja suurin" yksittäinen lakihanke tällä hallituskaudella on seksuaalirikoslainsäädännön uudistus.

"Raiskauksen määritelmään lisätään suostumuksen puute osaksi rikostunnusmerkistöä. Se työ on nyt alkanut ministeriössä."

Ensi vuonna Suomeen perustetaan myös uusi naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä.

"Joka kolmas nainen on joutunut Suomessa lähisuhdeväkivallan uhriksi, tähän on puututtava", sanoo Henriksson, ja myöntää, että sama luku on pyörinyt keskustelussa jo pitkään.

Jos rikos kohdistuu nimenomaan naisiin, se voi jatkossa koventaa rangaistusta, Henriksson kertoo.

"Rikoslain rangaistuksen mittaamista koskevaan koventamisperusteeseen lisätään maininta sukupuolesta teon motiivina."

Vihapuhe kohdistuu naisiin enemmän kuin miehiin. Henrikssonin mukaan keskustelukulttuuri on koventunut niiden neljän vuoden aikana, kun hän oli poissa oikeusministeriöstä.

"Somessa levitetään vihaa ja valeuutisia viedään eteenpäin. Mihin kunnioitus on kadonnut?"

Oikeusministeriö käy laatimaan ensi vuonna naisiin kohdistuvan väkivallan toimintaohjelmaa sisäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.