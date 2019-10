Tusk suosittaa EU-maille, että Britannia saa brexit-jatkoajan

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kirjoitti suosituksestaan myöhään tiistai-iltana Twitterissä. LEHTIKUVA/AFP

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk suosittaa EU-maille, että ne hyväksyvät Britannian pyynnön brexitin lykkäämisestä. Tusk kertoi asiasta myöhään tiistai-iltana Twitterissä.

Tusk kirjoitti suosittavansa lisäaikaa Britannialle sen jälkeen, kun Britannian pääministeri Boris Johnson keskeytti erosopimuksen ratifioinnin. Tavoitteena on myös välttää Britannian ero EU:sta ilman sopimusta.

Tusk kertoi suosittelevansa asiassa kirjallista menettelytapaa, mikä tarkoittaa, että 27 EU-jäsenmaan johtajien ei tarvitsisi kokoontua hätäkokoukseen.

Pääministeri Johnson joutui lauantaina nöyrtymään ja hakemaan lisäaikaa EU-erolle 31. tammikuuta saakka. Uutistoimiston AFP:n EU-virkamieslähde vahvisti, että Tusk suositteli tammikuun lopulle saakka ulottuvan lykkäyksen hyväksymistä.

Ranskan Eurooppa-asioista vastaava ministeri Amelie de Montchalin sanoi, että maa on avoin "usean päivän tekniselle" brexit-lykkäykselle mutta sulkee pois mahdollisuuden palata neuvottelupöytään.

Brittiparlamentti torjui yrityksen pikakäsittelystä

Britannian parlamentti torjui eilen illalla Johnsonin yrityksen runnoa sopimusta koskeva lainsäädäntö läpi parlamentista pika-aikataululla. Näin ollen Britannia tuskin ehtii vahvistaa EU-erosopimusta ennen ensi viikon eropäivää.

Pääministeri Johnson sanoi illalla, että hän keskeyttää lain käsittelyn ja odottaa EU:n vastausta Britannian aiemmin jättämään EU-eron lisäaikapyyntöön. Hän toisti toiveensa, että EU-ero toteutuisi tämän kuun loppuun mennessä ja kertoi, että Britannia kiihdyttää valmisteluja sopimuksettoman brexitin varalta. Pääministerillä ei kuitenkaan välttämättä ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä vähintään lyhyt tekninen lykkäys.

Parlamentin alahuone päätti illalla myös, että EU-eroa koskeva laki voitaisiin lähettää jatkokäsittelyyn näyttäen näin EU-erosopimukselle vihreää valoa. Parlamentti hyväksyi asian äänin 329–299.

Tämä oli harvinainen voitto pääministerille.

Lainsäädäntö olisi siten periaatteessa etenemässä komiteavaiheeseen, mutta hallituksen aikataulun romuttumisen myötä on epävarmaa, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Britannia jätti eroilmoituksen EU:lle jo maaliskuussa 2017. Sopimusta yritetään saada Britannian parlamentin läpi nyt jo neljättä kertaa.

Mitä seuraavaksi?

Pääministeri Johnson varoitti ennen tiistai-illan äänestyksiä, että jos EU vahvistaa brexitin lykkäämisen ensi vuoden puolelle, hän alkaa vauhdittaa ennenaikaisten vaalien järjestämistä. Pääministeri ei kuitenkaan toistanut ukaasiaan äänestysten jälkeen.

Johnson tarvitsisi vaalihankkeelle tukea työväenpuolueelta, joka on suhtautunut ajatukseen penseästi. Työväenpuolue on ilmoittanut, että se voisi tukea ennenaikaisia vaaleja, jos sopimuksettoman EU-eron mahdollisuus on torjuttu.

BBC kirjoittaa, että jos uusien vaalien järjestämisestä päätetään ennen torstaita 24. lokakuuta, aikaisin ajankohta niille voisi olla 28. marraskuuta.