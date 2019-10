HS-gallup: Perussuomalaiset yhä selkeästi ykkönen

Kaulaa kahteen seuraavaan on yli kolme prosentiyksikköä.

Silja Viitala

Halla-ahon perussuomalaisten kannatus on noussut kevään eduskuntavaalien jälkeen.

Perussuomalaiset jatkaa selkeästi Suomen suosituimpana puolueena, kertoo tuore Helsingin Sanomien gallup.

Perussuomalaisten kannatus on noussut edelliskuusta 0,7 prosenttiyksiköllä ja on nyt 20,5 prosenttia. Kevään vaalien jälkeen kannatus on kivunnut kolme prosentiyksikköä ylös.

Kokoomus ja pääministeripuolue SDP jatkavat jaetulla kakkossijalla 17 prosentin kannatuksella. Molempien kannatus laski 0,3 prosenttiyksikköä.

Vihreät on neljäntenä 13,9 prosentin kannatuksella, laskua 0,3 prosenttiyksikköä.

Keskustan kannatus nousi 0,3 prosenttiyksiköllä ja on nyt 12,2 prosentissa. Syyskuinen puheenjohtajanvaihdos ei ole ainakaan vielä näkynyt keskustan kannatuksessa.

Kyselyn toteutti Kantar TNS, joka haastatteli puhelimitse reilut 2 100 henkilöä. Virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.