Kommentti: Tällainen on lentoveron kauhistus – ja näin se on jo romuttanut Euroopan sivistysvaltioita

On vain oikein ja kohtuullista, että lentäen Berliiniin pääsee halvemmalla, kuin junalla Jyväskylään.

Terhi Pape-Mustonen

Halpa viikonloppulento Keski-Eurooppaan piristää kummasti.

Lentäminen on nettikirjoittelun jälkeen ympäristölle haitallisinta, mitä ihminen voi tehdä. Siksi on meilläkin väläytelty Suurta Kauhistusta: lentoveroa.

Suomalaiset lentävät väkilukuun suhteutettuna toisiksi eniten maailmassa. Tästä ei missään nimessä kannattaisi tinkiä, kun kärkikahinoihin olemme kerran päässeet.

Bensaa on verotettu iät ja ajat, mutta bensan verovapautta harva vaatii. Lentokerosiinin taas kuuluu luonnollisestikin olla verovapaata.

Lentojen hinnathan ovat sitä paitsi nyt varsin kohtuullisia. Onhan vain oikein, että saan halvemmalla menopaluun Berliiniin, kuin käytännössä lähes päästöttömän menopaluumatkan junalla Jyväskylään. En tiedä, miten edes selviäisin kevääseen saakka ilman currywurstin tuoksua.

Hihassa polttelee tietysti myös aina tuore Aasia-kortti: mitään ei kannata muuttaa, ennen kuin kiinalaiset ja intialaiset ovat itse ymmärtäneet olevansa kaiken pahan alku ja juuri.

Ajattelin ottaa tässä seuraavaksi mukavan asennon ja odottaa, että joku muu.

Mitä hyötyä veroista kuitenkaan kenellekään on? Haittaverolla voi tietysti yrittää pipertää kaikenlaista pientä, kuten vaikka metsittää lähes kokonaisen maan.

Costa Ricassa kehitettiin aikoinaan PES-ohjelma, jossa kerättiin haittaveroa fossiilisista polttoaineista ja ohjattiin kertyneet rahat ekosysteemipalveluihin. 1987 maasta 21 prosenttia Costa Ricasta oli metsitetty, nyt 57 prosenttia.

Finnair nosti lentoverosta tietysti porun. Kaikkien olisikin nyt syytä hiljentyä kuuntelemaan, mitä lentoyhtiössä ajatellaan sellaisesta uhkakuvasta, että ihmiset tulevaisuudessa vähentäisivät esimerkiksi kotimaan lentojaan.

Muissa maissa lentovero on jo romuttanut paikallisten elintason: Ranskassa maan sisäisten lentojen vero on hirvittävät 1,5 euroa ja kansainvälisten 3 euroa, kertoo Euronews. Bisnesluokan kansainvälisen lennon vero on Ranskassa jo 18 euroa, mikä tekee ikävän loven skumppabudjettiin.

Hollannissa lentovero on vuodesta 2021 eteenpäin 7 euroa, Ruotsissa EU:n sisäiset lennot ovat 6 euroa ja sen ulkopuolelle suuntautuvat 25 euroa.

Saksalaiset joutuivat mieron tielle jo vuonna 2011, kun lentovero otettiin käyttöön. Halvimmillaan vero on 7,38 euroa, mutta 6 000 kilometriä ylittäviltä matkoilta vero nousee jo liki 42 euroon. Ensi vuonna veroa nostetaan entisestään ja maa kasvattaa raitioliikenteen investointeja. Hälyttävää.

Pahimmissa uhkakuvissa lentovero voi levitä koko Eurooppaan ja ylikin.

Lentoveroon liittyy kansalaisaloite, joka on auki lauantaihin saakka. Katastrofi on enää allekirjoituksia vaille valmis.

Kirjoittaja on MT:n toimittaja ja hitaassa toipumisvaiheessa oleva reissumaanikko.