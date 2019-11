Antti Rinne: Ilmastokeskustelussa tahallisia väärinymmärryksiä ja pelottelua – lauantaimakkara ja bensa-autot säilyvät

Sanne Katainen

Antti Rinteen mukaan biokaasu on esimerkki siitä, miten ilmastopolitiikka hyödyttää myös taloudellisesti.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) pitää valitettavana, että ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvässä julkisessa keskustelussa on ollut negatiivista ”kaikki meni” -asennetta.

Rinne kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuuden Yliössä, että ilma on ollut sakeanaan tahallisia väärinymmärryksiä. Ratkaisuesityksiä on väännelty, käännelty, tyrmätty ja niillä on lietsottu pelkoa.

"Kaiken huippu oli pelottelu sillä, että vanhat autot häviävät pihasta. Vaalit käytiin, hallitus­ohjelma rakennettiin ja ensimmäinen budjetti tehtiin. Ja miten kävi? Kenenkään pihassa ei ole käynyt valtion hinausautoa hakemassa vanhaa, dieselillä tai bensalla käyvää Nissania tai Volvoa pois. Kaupasta saa yhä lauantaimakkaraa ja sinistä lenkkiä, vaikka niidenkin peloteltiin katoavan leivältä tai lautaselta."

Rinteen mukaan kukaan ei vie makkaraa lautaselta jatkossakaan.

"On selvää, että ilmastonmuutoksen torjunta vaikuttaa ihmisten elämään. Mutta on täysin vastuutonta ja valheellista levittää käsitystä, että ilmastonmuutoksen torjunta vaikuttaa negatiivisesti arkeen."

Rinteen mukaan ilmastopolitiikalla huolehdimme muun muassa siitä, ettei Suomessa metsille käy niin kuin Tsekeissä, missä puolta havupuista uhkaa tuho.

"Meillä suomalaisilla on merkittävä etu korkean osaamisemme vuoksi. Lisäksi meillä on kyky ratkaista ongelmia, mikä tarkoittaa taloudellista hyötyä suomalaisille yrityksille ja yhteiskunnalle."

Yksi konkreettinen esimerkki osaamisen merkityksestä sekä siitä, kuinka ilmastopolitiikka hyödyttää myös taloudellisesti, on biokaasu.

