Koulun päättäjäisjuhlan pitokielto kirkossa tyrmistyttää – Kulmuni: "Suomalaiseen kristilliseen perinteeseen kuuluvat juhlat on voitava pitää tulevaisuudessakin"

Markku Vuorikari

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan koulun joulujuhla on osa opetusta, minkä vuoksi sitä ei voi järjestää uskonnollisesti tunnustuksellisena.

Koulun lukukauden päättäjäisjuhlaa ei saa järjestää kirkossa. Näin linjasi eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen tiistaina antamassaan ratkaisussa, joka käsitteli kouvolalaisen koulun kirkossa järjestämää joulujuhlaa.

Ratkaisun mukaan koulun joulujuhla on osa opetusta, minkä vuoksi sitä ei voi järjestää uskonnollisena tilaisuutena. Ei edes silloin, vaikka halukkaille järjestettäisiin vaihtoehtoinen tilaisuus.

Koulun päättäjäisjuhlan järjestäminen muualla kuin kirkon tiloissa ei poissulje erillisen joulukirkon järjestämistä, johon oppilaat voivat osallistua vapaaehtoisesti.

Linjaus päättäjäisjuhlan pitokiellosta kirkossa herätti nopeasti ihmettelyä ja vastustusta Twitterissä.

"Toivon, että koululaiset saavat käydä joulukirkossa jatkossakin. Tämä on ollut myös lainsäätäjän tahtotila. Suomalaiseen kristilliseen perinteeseen kuuluvat juhlat on voitava pitää tulevaisuudessakin", elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) tviittasi.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Essayah vaati Ylen TV1:n Ykkösaamussa apulaisoikeusasiamieheltä perusteluita ratkaisulle eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmän ensi viikon kokoukseen.

Myös keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä ruotii päätöstä tiukasti: "Militantit ateistit haluavat tuhota suomalaisen kulttuuriperinnön."

Kärnä kirjoittaa kannanotossaan olevansa "tapakristitty" ja agnostikko, mutta kokee, että perinteitä tulee puolustaa.

"Kuten perustuslakivaliokunnan pitkäaikainen jäsen Markus Lohi totesi, on oikeusasiamiehen ratkaisu vastoin perustuslakivaliokunnan kantaa. On tärkeää, että kukaan ei koe, että kouluissa tuputettaisiin uskontoa, mutta koulun juhlan järjestäminen kirkossa ei tee siitä automaattisesti uskonnollista. Osallistuminen on myös vapaaehtoista ja niille, jotka eivät halua osallistua, järjestetään vaihtoehtoista ohjelmaa."

