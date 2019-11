Opetusministeri Li Andersson: Ratkaisu koulun joulukirkosta on ymmärretty väärin – "Mitään uutta tässä ei mielestäni pitäisi olla"

Markku Vuorikari

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi, että koulun juhlissa on lupa tuoda esiin joulun viettämisen perimmäinen syy.

Lukuisat poliitikot kommentoivat viikonlopun aikana eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua, jonka mukaan koulun joulujuhlan järjestäminen kirkossa on lainvastainen.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan vaikuttaa, että suuri osa julkisuudessa asiaa kommentoineista on käsittänyt ratkaisun väärin.

"Ilmeisesti joillekin on syntynyt käsitys, että tässä oltaisiin kieltämässä joiltakin mahdollisuus osallistua joulukirkkoon. Näinhän ei ole", Andersson sanoi STT:lle.

Anderssonin mukaan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun mukainen toimintalinja on ollut hyvin laajasti ja pitkään käytäntönä kouluissa.

"Mutta on toki hyvä, että jos on epäselvyyttä siitä, niin se on myös todettu ääneen tässä ratkaisussa. Mitään uutta tässä ei mielestäni pitäisi olla."

Andersson ei aio ryhtyä minkäänlaisiin toimiin ratkaisun johdosta.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että kuulisi mielellään perustelut apulaisoikeusasiamiehen linjaukselle.

Essayah haluaa apulaisoikeusasiamiehen saapuvan eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmän ensi viikon kokoukseen kertomaan perustelut. Essayah toimii ryhmän puheenjohtajana.

"Tämä on mielestäni yksi osoitus siitä, että Suomessa positiivista uskonnonvapautta ollaan kaventamassa", Essayah sanoi.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen katsoo oikeusasiamiehen kävelleen perustuslakivaliokunnan yli.

"Perustuslakivaliokunnan vuonna 2014 antamassa lausunnossa vahvistettiin, etteivät juhlapyhien viettoon liittyvät jumalanpalvelukset tai muut vastaavat uskonnon harjoittamiseksi katsottavat tilaisuudet ole uskonnon ja omantunnon vapauden kannalta ongelmallisia."

Useat poliitikot ilmaisivat mielipiteensä sosiaalisessa mediassa.

"Toivon, että koululaiset saavat käydä joulukirkossa jatkossakin. Tämä on ollut myös lainsäätäjän tahtotila. Suomalaiseen kristilliseen perinteeseen kuuluvat juhlat on voitava pitää tulevaisuudessakin", elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) tviittasi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi, että koulun juhlissa on lupa tuoda esiin joulun viettämisen perimmäinen syy.

Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén tviittasi, ettei joulukirkkoa olla kieltämässä.

"Kyse on siitä, että koulun joulujuhla/päätösjuhla ei tulisi olla kirkossa. Nyt jotain rotia tähän tahalleen väärinymmärtämiseen!" Forsgrén kirjoittaa.

"Kristillistä juhlaa ei saa enää järjestää kirkossa, koska joku vähemmistöstä mukamas loukkaantuu. Nyt taas jotain rajaa", kirjoitti puolestaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

"Tällainen keskustelu on ihan helkkarin turhauttavaa. Vaikuttaa siltä, että varmin tapa saada julkisuutta on ymmärtää jokin ihmisten mieliä kuohuttava aihe väärin ja tykittää mutkat suoriksi vetävä kannanotto vastapalloon", kommentoi demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Uskonnottomat Suomessa ry:n puheenjohtaja Kaisa Robbins luonnehtii apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua erittäin hyväksi ja odotetuksi.

"Siinä ei ollut mitään yllättävää", Robbins sanoi viikonloppuna STT:lle.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu perustui Uskonnottomat Suomessa ry:n kanteluun Kouvolan kaupungin menettelystä.

Robbinsin mukaansa kouvolalaisen koulun kirkossa järjestetty joulujuhla oli uskonnollinen tilaisuus.

"Oli yhdistetty joulukirkko ja joulujuhla."

Jos kyseessä olisi ollut pelkästään joulukirkko, se olisi Robbinsin mukaan ollut hyväksyttävää. Hänen mukaansa ei ole yhdenvertaista, että osalle oppilaista on järjestetty iso joulujuhla ja toisille "joku pieni juttu koululla".

Lue myös:

Koulun joulujuhlan järjestäminen kirkossa on lainvastaista – eduskunnan apulaisoikeusasiamies tyrmäsi kouvolalaiskoulun käytännön