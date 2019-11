Voiko aamulehtien ja päiväpostin jakajilla olla täysin erilaiset työehdot? — Teollisuusliiton Riku Aallon mukaan ammattiliitoilla riittää ymmärrystä toisilleen

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto joutuu ennen pitkää ottamaan kantaa postin- ja lehtien jakelun erilaisiin työehtoihin.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan liitolla on ymmärrystä Postialan ammattiliiton PAU:n tavoitteille työehtosopimusneuvotteluissa.

"Veljesammattiliitoilla on aina ymmärrystä toisilleen. Toivon, että PAU saa neuvoteltua itselleen työehtosopimuksen", Aalto sanoo.

Teollisuusliitto päätti perjantaina tukitoimista PAU:n lakon aikana.

"Meidän jäsenemme eivät tee lakon alaisia töitä ja maksamme lakkoavustusta näissä tehtävissä oleville jäsenillemme. Emme myöskään hyväksy lakon alaisten töiden teettämistä esimerkiksi vuokratyövoimalla."

Aallon mukaan PAU:lta ei ole vielä tullut ilmoitusta että Posti olisi käyttänyt vuokratyövoimaa lakon murtamiseen. Teollisuusliitto ei ole päättänyt mitä toimia se ottaa käyttöön, jos postilakko yritetään murtaa vuokratyövoimalla. Merimiesunioni sen sijaan on väläyttänyt jo kauppamerenkulun pysäyttämistä.

Aallon varovaiset lausunnot ovat kiinnostavia, koska käytännössä postilakossa on kyse siitä, että Posti haluaa päiväpostin jakajille samat työehdot kuin lehtien aamujakelijoilla nykyisin on.

Onko siis Teollisuusliiton jäsenillä intoa tukea lakkoa jonka tavoitteena on säilyttää päiväpostin jakajien paremmat edut verrattuna aamujakelijoihin. Aallon mukaan ymmärrystä riittää, mutta kuinka paljon?

Yrityskauppojen myötä iso osa myös aamujakelijoista on postin työntekijöitä, eli työnantaja on usein sama. Työ on muutenkin samantapaista. Vain työehdot vaihtelevat liiton mukaan.

Teollisuusliitolla on työehtosopimus Medialiiton kanssa, joka koskee sanomalehtien varhaisjakajia. PAU:lla taas on sopimus Palvelualan työnantajaliiton Paltan kanssa. PAU:n sopimus koskee postinjakajia ja suurta osaa postin muusta henkilöstöstä.

Aalto ei ota kantaa sopimusneuvotteluiden tuloksiin eikä arvioi sitä, voiko päiväpostin jakajilla tulevaisuudessa olla paremmat ehdot kuin varhaisjakelun lehtien jakajilla. Se on kuitenkin neuvottelujen ytimessä. Jos PAU onnistuu säilyttämään nykyiset edut, on Teollisuusliitolla kovat paineet parantaa myös jakelualan työntekijöiden asemaa.

Perusongelma on, että kirjepostin nopea väheneminen yhdessä sanomalehtien levikin laskun kanssa vie nopeasti työt sekä aamulla että päivällä postia jakavilta.

Ratkaisu voisi olla valtionyhtiö, johon keskitettäisiin kaikki jakelutoiminta ja jota tuettaisiin tarvittaessa verovaroin. Siinäkin tapauksessa työehtokiistaan tarvitaan ratkaisu. Noudatetaanko päiväpostin vai aamujakajien työehtoja?

