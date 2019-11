Jyväskylän jättimäistä liikuntapuistoa esitetään valtakunnallisesti merkittäväksi – opetusministeriö saattaa rahoittaa hanketta kahdella miljoonalla

Arviolta 300 miljoonan Hippos-hanke on ollut välillä vastatuulessa.

Petteri Kivimäki

Jyväskylän Hippoksen alueelle on suunniteltu rakennettavaksi uuden ajan liikunta- ja hyvinvointikeskus. Kuvassa ovat nykyinen Monitoimitalo sekä Hipposhalli.

Jyväskylään Keski-Suomeen suunnitteilla oleva liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Hippos 2020 nytkähti tänään torstaina eteenpäin.

Hippos-suurhanketta esitetään nimittäin valtakunnallisesti merkittäväksi liikuntarakentamisen kohteeksi.

Esityksen asiasta teki valtion liikuntaneuvosto. Asia on lopullisesti tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk.) päätösvallassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö saattaa rahoittaa hanketta ensi vaiheessa kahdella miljoonalla eurolla: miljoonalla vuonna 2022 ja toisella miljoonalla 2023.

"Jyväskylän kaupungille ja koko Jyvässeudulle Hippos-hankkeella on valtaisa merkitys. Kysymyksessä on investointi, joka luo toteutuessaan kasvun edellytyksiä koko Keski-Suomelle", jyväskyläläinen kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) linjaa.

Arviolta 300 miljoonan euron Jyväskylän Hippos 2020-hanke on ollut välillä vastatuulessa.

Hankkeen toinen pääinvestori Fennia Varainhoito ilmoitti viime maaliskuussa jäävänsä pois hankkeesta.

Fennian ja Lehto Groupin muodostaman konsortion oli tarkoitus rahoittaa Hippos-hanke.

"Hippoksen osalta on punnerrettu ja punnerrettu ja nyt on saatu työvoitto. Hanke on askeleen lähempänä toteutumista ja liikuntaneuvoston esityksen myötä sille suositellaan valtakunnallisesti merkittävän liikuntapaikkarakentamisen statusta", Könttä sanoo.

Uuden Monitoimiareenan, Areenakeskuksen, Jalkapallokeskuksen, Voimistelutalon ja Liikuntakeskuksen lisäksi Hippoksen alueelle keskelle Jyväskylää on suunniteltu rakennettavaksi tapahtumakansi sekä liikuntapuisto.

Jyväskylän kaupungin on ollut tarkoitus perustaa yhdessä sijoittajien kanssa hallinnointiyhtiö Kiinteistö Ky Hippos, johon kaupunki on aiemmin luvannut 28–34 miljoonaa euroa ja sijoittajat yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Rahoitustarpeen loppuosa, noin 50–60 prosenttia, on ollut tarkoitus rahoittaa velkarahalla.

Otsikkoa muokattu 14.11. klo 12:40. Lisätty otsikkoon ja leipätekstiin sana "saattaa".