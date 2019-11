Video: MT ilmestyy tänäänkin verkossa ja näköislehtenä – perjantain pääuutisina terästehtaan päästöt, kannabiksen kannatus ja selvitys siitä, kuinka S-ryhmästä tuli niin iso

MT on jäänyt tällä viikolla painamatta postinjakajien lakon vuoksi. Lehti on silti ilmestynyt tavalliseen tapaan maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina näköislehtenä verkossa ja joka päivä aamusta iltaan päivitettävänä verkkojulkaisuna. Niiden lukeminen on lakon aikana kaikille avointa ja maksutonta.

Oheisella videolla vuorossa oleva uutispäällikkö Stina Haaso keskustelee tilanteesta toimittaja Eija Mansikkamäen kanssa.