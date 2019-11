Ministeri Krista Kiuru lupaa laittaa maatalouslomituksen vihdoin kuntoon – "Minulle ei riitä, että 20 vuotta on puhuttu, nyt on myös tehtävä"

Mirja Koivisto / Tarina Kuva 044

Paavo Rantala opasti maatalouslomittaja Andrii Pusharovia maatalon töihin Kauhajoella vuonna 2016.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) lupaa vihdoin toimia maatalouslomittajien hankalaan tilanteeseen. Lomittajajärjestelmän toiminnassa on suuria alueellisia eroja: toisaalla lomittajia irtisanotaan, ja toisaalla on työvoimapula.

Ministeri Kiurun mukaan ongelmat maatalouslomittajien saatavuudessa ovat jatkuneet jo 20 vuoden ajan. Alan kehittämishankkeet ovat jääneet aina kaiken muun tärkeän varjoon.

"Tulen laittamaan lomituspuolta kuntoon. Minulle ei riitä, että 20 vuotta on puhuttu, nyt on myös tehtävä. Siksi hallitusohjelmassakin hyvin linjataan, että lomituslainsäädännön uudistaminen on edessä", Kiuru sanoo MT:lle.

"Viime kädessä kysymys on siitä, miten maatalousyrittäjät jaksavat. Se on huoli, joka pitäisi pystyä tunnistamaan nykyistä paremmin tässä yhteiskunnassa", hän jatkaa.

Ministeri tuntee maatalouden arjen läheltä, koska Kiurun äiti ja äidin aviomies toimivat pitkään maitotilallisina Satakunnassa. Kiurun mukaan työ eläintiloilla on todella rankkaa, koska yrittäjän on oltava aina käytettävissä, satoi tai paistoi.

"Arvoon arvaamattomaan nousee silloin hyvä lomittaja, joka tietää ja tuntee asiat. Paljon pahaa voidaan saada aikaan, kun lomittajan ammattitaidossa on puutteita. Siksi meidän on varmistettava palvelun laatu alan rakennemuutoksessa."

Kiuru on päättänyt virkakuntansa kanssa, että ala kutsutaan koolle vuoden 2020 alussa. Silloin aletaan käydä läpi maatalouslomituksen yksityiskohtia lainsäädännön uudistamiseksi

Ministerin mukaan maatalouslomituksen hallinnossa on erilaisia alueellisia tulkintoja, joiden yhdenmukaistaminen on tärkeää, jotta lomitusta saa tasapuolisesti ympäri maata.

"Yksi iso haaste lomittajien jaksamisessa on työpäivän jakaantuminen kahteen osaan. Se on aika vaativa asia nykyään. Tähän liittyvät myös merkittävät matkakustannukset ja palkkakysymykset", Kiuru sanoo.

Lomituspalveluiden vaikeuksien syyt ovat moninaiset. Työvoiman tarpeeseen on vaikuttanut pitkään jatkunut kotieläintilojen määrän väheneminen Suomessa, mille ei näy loppua.

"Ihmiset uupuvat ja tilarakenne suurenee niin, että yhä harvemmat jaksavat. Siinä on kysymys maatalousyrittäjien hyvinvoinnista, kun turvataan lomituksen tulevaisuus."

Hallitus joutuu linjaamaan, kenelle lomituspalveluiden antaminen ja järjestäminen jatkossa kuuluu. Suunta on joka tapauksessa kohti nykyistä laajempia lomitusalueita.

"Se ei ole helppo kysymys. Tuleeko lomitus maakunnan tehtäväksi vai onko maatalouskentän rakennemurros jo niin suurta, että edes 18 maakuntaa eivät enää pysty järjestämään lomitusta", Kiuru pohtii.