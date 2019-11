Suunniteltu kuntaliitos kariutui: Närpiö ja Kaskinen jatkavat itsenäisinä

Jukka Pasonen

Jos kuntaliitos olisi toteutunut, uuden kaupungin vaakunaksi olisi tullut Närpiön vaakuna (vas.). Kaskisten vaakuna olisi poistunut käytöstä.

Närpiö olisi ollut valmis liitokseen. Kaupunginvaltuutetuista 26 äänesti yhdistymisen puolesta, kahdeksan oli sitä vastaan. Myös Närpiön valtuusto kokoontui maanantai-iltana.

Kaskisissa kaupunginhallitus esitti valtuustolle kuntien yhdistymistä äänin 4–3. Yhdistymisestä oli laadittu sopimusehdotus. Siinä esitettiin, että kuntaliitoksen avulla perustetaan 1.1.2021 uusi kunta, jonka nimi on Närpiö, ruotsiksi Närpes.

Syyskuussa kaskislaiset saivat kertoa kantansa liitokseen neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä: 55,4 prosenttia äänestäneistä oli liitosta vastaan ja 41,5 prosenttia puolesta. Äänestysprosentti oli 76,6.

Kaskinen ja Närpiö sijaitsevat Pohjanmaan rannikolla. Kaskinen kertoo verkkosivuillaan, että kaupungin asukkaista on suomenkielisiä noin 70 prosenttia ja ruotsinkielisiä noin 30 prosenttia.

Närpiön asukkaista ruotsinkielisiä on 81,4 prosenttia. Suomenkielisten osuus on 5,4 prosenttia. Muita kieliä äidinkielenään puhuu 13,2 prosenttia närpiöläisistä.

Kaskinen on asukasluvultaan Suomen pienin kaupunki, asukkaita on noin 1 270. Närpiön asukasluku on noin 9 500.