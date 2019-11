Puu on muutakin kuin selluloosaa – tätä kaikkea siitä tulevaisuudessa saadaan

Tällä hetkellä puusta hyödynnetään massa­teollisuudessa tarkimmin vain selluloosa, jota on puuaineksen kokonaismassasta noin 40 prosenttia. Loppuosa poltetaan pääosin energiaksi. Suurin muutos puunkäytölle tulevaisuudessa on se, että koko puu voidaan käyttää hyödyksi arvokkaina tuotteina, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Pekka Saranpää.

"Ilmastotutkijoiden viesti on, että ihan viimeinen puun käyttö pitäisi olla bioenergia", Saranpää sanoo.

Uudet puun hyödyntämismuodot ovat tervetulleita, sillä Suomen hallitus on sitoutunut pyrkimään hiilineutraaliksi maaksi vuoteen 2035 mennessä.

Tulevaisuudessa hemiselluloosat ja ligniini, joita on noin 60 prosenttia puuaineksesta, voidaan jalostaa rehuksi, liimoiksi ja lääkeaineiksi, jolloin niiden jalostusarvo on moninkertainen polttoon verrattuna.

Mutta jääkö puun jalostusarvon kasvusta enemmän myös metsänomistajan taskuun?

Saranpään mielestä on metsänomistajan etu, että puulle on monipuolista käyttöä. "Ilmastonmuutoksen tuomiin uhkiin metsän­käytössä on hyvä varautua monipuolisesti. Tulevaisuuden tarpeita on vaikea ennustaa."