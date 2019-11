Keskustan Kurvinen syyttää perussuomalaisia valeluvuista näiden vaihtoehtobudjetissa

Markku Ulander

Istuntosali ja yleisölehteri. Kuvituskuva.

Eduskunnassa käydään keskustelua opposition vaihtoehtobudjeteista. Kovimpaan myllyyn on joutunut suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on kahden eri ministeriön laskelmien mukaan 500 miljoonan euron aukko.

"On surullista, että suurin oppositiopuolue on sortunut tällaisten valelukujen käyttämiseen ja ihan naurettavaan talouden arviointiin. Arvoisa puheenjohtaja Jussi Halla-aho, tehän johdatte suomalaisia tarkoituksella harhaan. Budjettinne on nimetty Perusasiat kuntoon -budjetiksi. Sanoisin, että tämä on korkeintaan valesokkeli.

Perussuomalaiset puolustautuivat sanomalla, että puolue on lasketuttanut luvut eduskunnan tietopalvelussa.

Puolue esittää menojen kattamiseksi, että maahanmuuttokustannuksia kutistetaan yhteensä reilulla 320 miljoonalla eurolla. Kehitysavusta puolue leikkaisi 300 miljoonaa euroa.

Halla-aho korosti, että "haittamaahanmuutosta" tulee kuluja valtiolle.

"Haittamaahanmuutto on kasvava musta aukko julkisessa taloudessa. Toisin kuin muut puolueet väittävät, kyseessä ei ole mikään luonnonvoima, jonka kanssa pitäisi elää, vaan seuraus väärästä politiikasta."

Myös valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan perussuomalaisten budjetilta puuttuu pohja.