Pääministeri Antti Rinne: Ratkaisu Postin työtaisteluun on valtakunnansovittelijan käsissä

Sanne Katainen

Antti Rinteen mukaan työtaistelu on saatava loppumaan.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoo, että Postin työtaistelu pitäisi saada loppumaan. Hän ei ottanut kantaa siihen, aikooko valtiovalta tehdä asialle jotakin nyt. Hänen mukaansa tilanteen ratkaisu on tällä hetkellä valtakunnansovittelijan käsissä. Hän ei myöskään ottanut kantaa siihen, pitäisikö Postin hallituksen erota.

Hän kommentoi Postin tilannetta toimittajille eduskunnassa.

PAUn puheenjohtajan Heidi Niemisen mukaan postilaisten tes-neuvotteluita jumittavan pakettilajittelijakiistan ratkaisun avaimet ovat nyt Postin hallituksen ja sitä ohjeistavan valtio-omistajan käsissä. Postin työriitaan ei saatu ratkaisua keskiviikon neuvotteluissa, joten postilakko jatkuu.

Niemisen mukaan neuvotteluja valtakunnansovittelijan toimistossa voidaan jatkaa samalla kokoonpanolla kuin tähänkin asti, koska pöydässä istuu kolme ihmistä, joilla on työsuhde Postiin. Niemisen mukaan asia on ihan puhtaasti siitä kiinni, millä valtakirjalla ja valtuuksilla he saavat neuvotteluissa toimia.

Nieminen kertoo, että Postin pääneuvottelijana on yhtiön työsuhdejohtaja.

"Siellä on kyllä ihmiset, jotka pystyvät paperit kuittaamaan, kun he vaan sen viestin saavat, että voivat kuitata. Olemme pystyneet tästäkin asiasta siellä keskustelemaan, mutta valtuuksia heillä ei varmaan nyt sitten ole ollut Postin hallitukselta edetä", Nieminen sanoo.

Osapuolet odottavat Niemisen mukaan parhaillaan valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan yhteydenottoa seuraavan tapaamisen ajankohdasta.

"Siinä valmiudessa olemme, että kun sovittelija ottaa yhteyttä, lähdetään taas sovitteluun. Itse työehtosopimuksessakaan kaikkia kysymyksiä ei ole vielä ratkaistu. Se on jäänyt pakettilajittelijoiden jalkoihin."

Omista työehtosopimuksistaan PAU neuvottelee työnantajaa edustavan Paltan kanssa.

STT on tavoitellut kommentteja Postin työsuhdejohtajalta Pasi Vuoriolta, mutta hän ei ole tavoitettavissa tänään kiireisen työtilanteen vuoksi. Myöskään Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ei toistaiseksi ole vastannut kommenttipyyntöihin.

Riita alkoi, kun Posti ilmoitti elokuussa siirtävänsä pakettilajittelijat tytäryhtiöönsä Posti Palvelut Oy:hyn. Toisin kuin Posti tytäryhtiö on järjestäytynyt Medialiittoon, joka neuvottelee työehtosopimukset Teollisuusliiton eikä PAUn kanssa. Pakettilajittelijat siirtyivät Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin marraskuun alusta alkaen.

Niemisen mukaan hänen ja Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon keskusteluvälit ovat "ihan hyvät". Julkisuudessa on epäilty liittojen käyvän kissanhännänvetoa jäsenistä.

"Meillä on ihan hyvät keskusteluvälit, ei sen asian suhteen ole mitään ongelmia. Molemmat ymmärretään tämä asia ja tiedämme, ettei tämä ole helppoa kummallekaan liitolle tällä hetkellä. Ihan ollaan hyvissä keskusteluväleissä."

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) tarkentaa aamulla televisiossa antamaansa lausuntoa Postin pakettilajittelijoiden siirrosta toiseen työehtosopimukseen.

Paatero kertoo nyt, että Posti on informoinut häntä siirtoa koskevista suunnitelmista valmistelun aikana.

"Olen siis tiennyt teemasta, mutta yhtiön hallituksen päätöksestä ja sen sisällöstä minua informoitiin päätöksenteon jälkeen", Paatero sanoo tiedotteessa.

Paatero sanoi aamulla MTV:n Huomenta Suomessa, että kukaan ei kysynyt häneltä hyväksyntää Postin päätökselle siirtää noin 700 pakettilajittelijaa toiseen työehtosopimukseen.

Posti siirsi syksyn aikana pakettilajittelijat tytäryhtiöönsä Posti Palvelut Oy:hyn ja Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin. Ammattiliitto PAU ei hyväksy siirtoa. Kiista pakettilajittelijoiden asemasta on toistaiseksi estänyt sovun löytymisen Postin työriidassa.

Tiedotteessa Paatero vetoaa Postin työriidan osapuoliin nopean sovinnon saavuttamiseksi.

"Postin tilanteeseen täytyy saada ratkaisu pikaisesti", Paatero toteaa tiedotteessa.

Aamulla Paatero luonnehti 700 pakettilajittelijan siirron toiseen yhtiöön olevan "realiteetti".

Tiedotteessa Paatero kommentoi, että tämänkaltaiset päätökset kuuluvat itsenäisesti yhtiön hallitukselle. Hän viittaa valtion omistajapolitiikkaa koskeviin periaatteisiin ja osakeyhtiölakiin.

STT:n tietojen mukaan valtion omistajaohjausosasto antoi aiemmin syksyllä tukensa Postin pakettilajittelijoiden siirrolle toiseen työehtosopimukseen. STT:n tietojen mukaan omistajaohjausosasto antoi tukensa kokonaisratkaisulle, johon kuuluu myös 27 kuukauden siirtymäaika.

Posti sanoi tiistaina tiedotteessa, että pakettilajittelijoiden siirtoa koskevat päätökset on tehty valtion omistajaohjauksen tuella.

Syyskuun alussa Paatero ilmoitti, että työntekijöiden siirrossa Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin otetaan aikalisä.

"Siinä kohtaa kun kaikkien jakelussa olevien työntekijöiden osalta käydään neuvotteluja, niin samassa yhteydessä käydään keskustelua paketti- ja verkkotoiminnan työntekijöiden osalta", Paatero sanoi syyskuun tiedotustilaisuudessa.

Ministerin viestin jälkeen PAU keskeytti silloiset työtaistelutoimensa.

Aikalisän jälkeen Postin hallitus päätti, että toiseen yhtiöön ja työehtosopimukseen siirrettyjen pakettilajittelijoiden palkkojen siirtymäaikaa pidennetään ja kokonaispalkka säilyy nykyisellään tammikuun 2022 loppuun saakka.

Paatero katsoi tuolloin, että yli kahden vuoden siirtymäaika kuulostaa työntekijöiden näkökulmasta suhteellisen hyvältä. PAU taas sanoi, ettei siirtymäaika ratkaise yhtään mitään.