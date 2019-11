Postin lehtipalveluista vastaava johtaja: "Meidän printtiverkkomme on täysin halvaantunut"

Jaana Kankaanpää

Heikennykset työehdoissa saivat postilaiset lakkoon. Työntekijät järjestivät viikko sitten lakkomielenosoituksen Ilmalan konttorin edustalla.

Postin lehtipalveluista vastaava johtaja Risto Savikko pahoittelee käännettä, jonka myötä Maaseudun Tulevaisuutta ei saatukaan perjantaiksi Postin aamukantoon.

"Tilanne on todella kiusallinen. Maaseudun Tulevaisuudella on täysi oikeus ostaa jakelupalveluita, joita me olisimme halunneet tarjota."

Ongelma liittyy Teollisuusliittoon, joka tukee Postialan unionia (PAU). Lehtipalveluista vastaava johtaja ei voi kuin kiemurrella hankalassa raossa.

"Tähän liittyy inhimillinen tulkinnallisuus. Postin aamukannon jakajat voivat tehdä henkilökohtaisen päätöksen olla ottamatta jakoon Maaseudun Tulevaisuuden lehtinippuja."

"Maaseudun Tulevaisuus on ollut täysin Postin päiväkannossa ja se, että se nyt siirtyisi pieneltä volyymiltä aamujakoon, voidaan kolmannen osapuolen taholta tulkita lakon rikkomiseksi. Me emme voineet tässä tilanteessa taata, että lehdet saataisiin jaettua."

Maaseudun Tulevaisuus on neuvotellut Postin kanssa jo aiemmin varhaisjakeluun siirtymisestä.

"Meille on tullut postilakon myötä merkittävä määrä kyselyitä aikakauslehtien kustantajilta, että saisiko lehtiä siirrettyä varhaisjakeluun. Niistä me olemme kategorisesti kieltäytyneet."

Koska suurin osa sanomalehdistä on varhaisjakelussa, Posti on ollut valmis neuvottelemaan Maaseudun Tulevaisuuden saamisesta varhaisjakeluun.

"Maaseudun Tulevaisuus on asiakkaistamme se, joka on kärsinyt lakosta kaikkein eniten. Tässä laajuudessa ei ole toista lehteä, jonka paperilehden jakeluun lakko olisi yhtä paljon vaikuttanut. Muista kärsijöitä ovat olleet esimerkiksi Kauppalehti osittain sekä Hevosurheilu."

Risto Savikko toivoo nopeaa ratkaisua lakkoon.

"Meidän printtiverkkomme on täysin halvaantunut. En voi muuta kuin pahoitella."

