Valtuuskunnassa ovat auki lähes kaikki MTK:n johtopaikat – äänestystä tuskin nähdään

Sanne Katainen

Erovuoroiset MTK-puheenjohtajat Juha Marttila (vasemmalla) ja Mauno Ylinen ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa luottamustehtävissään.

Tiistaina ja keskiviikkona kokoontuvassa MTK:n valtuuskunnassa ovat katkolla kaikki johtokunnan puheenjohtajien paikat ja kahden jäsenen paikat.

Erovuorossa ovat puheenjohtaja Juha Marttila Lapista, toinen puheenjohtaja Mauno Ylinen Etelä-Pohjanmaalta sekä kolmas puheenjohtaja Markus Eerola Uudeltamaalta. Jäsenistä erovuorossa ovat Kati Partanen Pohjois-Savosta ja Jaakko Halkilahti Varsinais-Suomesta.

MT kertoi jo lokakuussa kaikkien erovuoroisten halusta jatkaa tehtävissään. Virallisia ehdotuksia vastaehdokkaista ei ole tullut, ja mahdollisia äänestyksiä henkilövalinnoista voisikin pitää yllätyksenä.

Keskustelua valtuuskunnassa herättävät epäilemättä järjestö- ja jäsenmaksu-uudistuksen toimenpiteet. Muodollisesti valtuuskunta hyväksyy uudet säännöt keskusliitolle ja mallisäännöt tuottajaliitoille. Valtuuskunta hyväksyy myös toimintasuunnitelman ensi vuodelle ja tekee valiokuntiin ja työryhmiin liittyviä valintoja.

MTK:n valtuuskunta on järjestön ylin päättävä elin. Valtuuskunnassa 14 tuottajaliitolla on yhteensä 55 edustajaa. Metsänomistajilla on 20 edustajaa. Yhteisöjäsenillä Pro Agrialla, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitolla ja Suomen yhteismetsillä on yksi edustaja kullakin.