Päätoimittajan uutistausta: Postin omistajan on toimittava viipymättä

Kari Salonen

MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen.

Postin lakko on saanut aivan käsittämättömät mittasuhteet. Huolimatta neljän kokeneen työmarkkinaveteraanin ja valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan suorituksesta, asia ei viikonloppuna ratkennut. Vaikka syyllisyyttä tarjotaan nyt Medialiitolle, vielä isommat työmarkkinasählärit ovat muualla.

On syytä muistaa, että Medialiitto ei ole syypää Postin ongelmiin, vaikka teettääkin lajittelutyötä edullisemmin työehdoin kuin Posti. Sillä on myös oikeus pitää kiinni työehtosopimuksistaan, vaikka moni kysyykin jo aivan perustellusti, kuinka halvalla jakelua ja lajittelua on mahdollista Suomessa teettää. Monella Medialiiton jäsenellä on myös käytössään omia Postin kanssa kilpailevia jakeluyhtiötä, mikä sinänsä on hyvä muistaa arvioitaessa sen halukkuutta auttaa Postia oikealle tielle.

Postin ongelmassa on kuitenkin kyse yhtiön johdon, Postin hallituksen ja viime kädessä maan hallituksen vastuusta. Tätä vastuuta ei voi nyt muille vierittää, on Postin lajittelijoiden palkoista sitten mitä mieltä tahansa.

Postin johdon uudet suunnitelmat hankkia kilpailukykyä siirtämällä osa toiminnasta toisen liiton alaisen työehtosopimuksen piiriin ovat epäonnistuneet. Kun työtekijöitä edustava Postialan unioni PAU onnistui torpedoimaan uudet heikennykset, sen voitonnälkä kasvoi ja nyt se haluaa jo kerran menettämänsä jäsenet oman sopimuksensa piiriin.

Vaikka kyseessä on myös työntekijäliittojen taistelu jäsenistä, Postin johdon on nyt hoidettava tilanne. Se menettää kaiken aikaa asiakkaitaan, veronmaksajien omistaman yhtiön arvo rapautuu, tukilakot halvaannuttavat maata ja monet yritykset kärsivät merkittäviä tappioita.

Valtion omistusohjausministerin Sirpa Paateron (sd.) ja asiaan jo pahasti sotkeutuneen pääministerin Antti Rinteen (sd.) on etsittävä nopeasti tilanteeseen ratkaisu. Tarvittaessa valtion on vaikka vaihdettava Postin hallitus, jotta uuteen alkuun on mahdollista päästä. Avain on siirtymäajoissa ja yhdessä työntekijöiden kanssa käytävässä dialogista koko yhtiön tulevaisuudesta, jota meneillään oleva lakko heikentää päivä päivältä.

Jos se merkitsee yhtiön pilkkomista, se on tehtävä.

Nyt kaikki häviävät. Niin asiakkaat, työntekijät, Posti ja me veronmaksajat.