Hankaloittaako postilakko elämääsi? Kerro kokemuksistasi MT:lle

Posti ja logistiikka-alan unioni PAU on ilmoittanut, että sillä on valmiudet lakkoilla liki jouluun asti.

Terhi Pape-Mustonen

Postilaatikoilla on ollut hiljaista jo pari viikkoa.

Postialan lakko on kestänyt nyt kaksi viikkoa. Posti ja logistiikka-alan unioni PAU on ilmoittanut, että sillä on valmiudet lakkoilla liki jouluun asti.

Onko postilakolla vaikutuksia elämääsi ja mahdollisesti elinkeinoosi? Jos on, niin millaisia? Tyssääkö matkasi tukilakkoihin vai mikä tilanteessa on hankalinta?

Koostamme kokemuksista jutun.

