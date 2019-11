SDP:n muistio: Paaterolle on annettu jo 21. elokuuta tieto syyskuussa tapahtuvasta Postin sisäisestä liikkeenluovutuksesta – hän ei ole huomioinut sitä

Vesa Moilanen

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero puhui tiedostusvälineille eduskunnan valtiosalissa.

Postin hallitus ei vaikuta nauttivan enää yhtä vankkaa omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) luottamusta kuin aiemmin. Paateron mukaan tällä hetkellä luottamusta on, mutta keskustelu Postin hallituksen kanssa jatkuu.

"Tällä hetkellä meneillään olevat työehtosopimusneuvottelut on kaikkein tärkein asia ja me jatkamme Postin hallituksen kanssa keskustelua näistä yksityiskohdista sitten tämän jälkeen", Paatero kommentoi medialle eduskunnassa.

Kysymykseen, aikooko Paatero vaihtaa Postin hallituksen, hän vastasi sen olevan tulevaisuuden asia.

Tunnelman muuttumisessa on kyse päivämääriä koskevista epäselvyyksistä, joista SDP antoi tänään eduskunnassa oman muistionsa medialle.

Paatero sanoo tienneensä jo kesällä Postin suunnitelmista siirtää 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen alle.

Hän kertoo olleensa koko ajan kuitenkin siinä uskossa, että sekä Postin konsernin sisäinen liikkeenluovutus että työntekijöiden siirtäminen toisen työehtosopimuksen alle tapahtuvat vasta 1. marraskuuta, ja näin ollen omistajalla olisi ollut kaksi kuukautta aikaa puuttua peliin.

Posti siirsi pakettilajittelijat Posti Palvelut Oy:hyn jo syyskuun alussa. Paateron ja SDP:n muistion mukaan Posti on sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässään korostanut tes-siirron päivämäärää, joka on 1. marraskuuta.

"Muita päivämääriä Posti ei ole pitänyt omassa viestinnässään relevanttina", muistiossa todetaan.

Muistion mukaan jälkikäteen on varmistunut, että työehtosopimuksen vaihtumiseen johtava konsernin sisäinen liikkeenluovutus on ollut esillä Paateron ja Postin tapaamisessa jo 21. elokuuta.

Paatero ei omien sanojensa mukaan ole kiinnittänyt tähän huomiota, koska on koko ajan ollut siinä ymmärryksessä, että keskeisin päivämäärä on 1. marraskuuta.

"Postin hallituksen San Franciscon matkalla on tehty tämä päätös, jossa on päätetty siirtää 700 henkilöä toisen työehtosopimuksen pariin ja sen jälkeen minut on informoitu 21. elokuuta tästä asiasta. Siinä kohtaa on ollut esillä papereita, joita minulla ei ole", Paatero muotoili.

Hän vakuuttaa olleensa asiassa aktiivinen omistajana ja edellyttäneensä Postin hallitukselta, että ihmisten palkkoja ei saa alentaa.

"Tämän jälkeen Posti sanoi, että tämä ei ole ollut tarkoituskaan, vaan kaikkien palkat turvataan."

STT kertoi 17. syyskuuta, että noin 700 Postin lajittelutyöntekijää siirrettiin syyskuun alussa vanhoina työntekijöinä Posti Palveluihin ja heihin aletaan soveltaa Teollisuusliiton työehtosopimusta marraskuun alusta lähtien.

Postin hallitus tiedotti tuolloin, että Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan lajittelutyöntekijöiden palkkoihin tulee yli kahden vuoden siirtymäaika, ja että työntekijöiden kokonaispalkka säilyy nykyisellään tammikuun loppuun 2022 saakka.

Tuolloin Paatero katsoi, että yli kahden vuoden siirtymäaika kuulosti työntekijöiden näkökulmasta suhteellisen hyvältä.

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn puheenjohtajan Heidi Niemisen mukaan yli kahden vuoden siirtymäaika ei kuitenkaan ratkaissut yhtään mitään.

Miksi työntekijät piti omistajaohjausministerin käsityksen mukaan siirtää toiseen työehtosopimukseen, jos Postin tarkoitus ei ollut muuttaa palkkoja?

"Ymmärtääkseni kyse on ollut muista työehtosopimukseen liittyvistä kohdista, joiden paremmat asiantuntijat ovat tällä hetkellä siellä pöydissä istumassa", Paatero sanoo nyt.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) vakuutti Paateron nauttivan edelleen hänen luottamustaan. Sen sijaan Postin hallituksen luottamusta koskevaan kysymykseen pääministeri ei enää vastannut.

Rinne kertoi nähneensä Paateron hallussa olevat asiakirjat, joita ovat muun muassa Postin tiedote ja omistajalle annettu taustamuistio.

"Mitään muita asiakirjoja tai aineistoja minulla ei ole tiedossa tai käytössä, jotka viittaisivat millään tavalla mihinkään muuhun päivämäärään kuin 1. marraskuuta", Rinne sanoi eduskuntaan tullessaan.