Ympäristöministeri Mikkonen kiitti talousmetsien luonnonhoitoa – ja lupasi tuottajille vuoropuhelua

MTK:n valtuuskunnan illallispuheen pitäneen ympäristöministeri Krista Mikkosen mukaan nopein tapa vähentää maatalouden ilmastopäästöjä on jättää turvemaiden raivaus.

Jaana Kankaanpää

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen kiitteli ympäristöministeri Krista Mikkosta (vihr.) illallispuheesta ja toivoi, että ilmastotavoitteissa huomioidaan kunnianhimon lisäksi kestävyys.

MTK:n valtuuskunnan illallispuheen pitänyt ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) lupasi tuottajille vuoropuhelua, mutta korosti tavoitteita luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä, turvepeltojen päästöjen vähentämisessä ja vesiensuojelussa.

"Turvepeltojen osuus pinta-alasta on pieni suhteessa niiden aiheuttamiin päästöihin. Nopeimpia keinoja maatalouden ilmastopäästöjen vähentämisessä ovat turvepeltojen ennallistaminen ja raivaamatta jättäminen", Mikkonen sanoi.

Hän kävi tiistai-iltana puheessaan läpi pitkälti hallitusohjelmassa sovittuja toimenpiteitä. Metsäluonnon monimuotoisuuden puolesta tehty työ sai ministeriltä kiitosta.

"Talousmetsien luonnonhoitotyöllä on aidosti hidastettu lajien uhanalaistumiskehitystä. Lahopuun määrä talousmetsissä on kuitenkin edelleen liian vähäinen, mutta lajit voivat hyödyntää kantoja, joiden nostaminen on vähentynyt."

EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa ministeri korosti tarvetta kustannustehokkaammille toimille. Ilmastonmuutos aiheuttaa haasteita maatalouden vesienhallinnalle. "Hallitus on tehnyt ison satsauksen esimerkiksi kipsin ja rakennekalkin käyttöön."

Ympäristöministeri korosti MTK-väelle, että hallitus pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta alueellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

"Toivon, että MTK on aktiivisesti mukana siinä keskustelussa, jossa etsitään ratkaisuja ilmastonmuutokseen."