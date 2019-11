Postilakko loppuu – perjantain Maaseudun Tulevaisuus painetaan normaalisti

Juho Leskinen

Runsaat kaksi viikkoa jatkunut postilakko päättyy.

Runsaat kaksi viikkoa jatkunut postilakko päättyy.

Kiistan osapuolet ovat päässeet sopuun Postin työehtosopimuksesta.

Lakot loppuvat heti, kertoi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala.

Piekkala antoi kolmannen sovintoesityksensä eilen illalla.

Kiistan osapuolina ovat Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta.

Palta kertoo, että Postin työehtokiistaan on löytynyt ratkaisu sekä postialan varsinaisen työehtosopimuksen että 700 pakettilajittelijan työehtojen osalta.

Posti Palvelut Oy on liittynyt Paltan jäseneksi paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan työntekijöiden osalta.

Muilta osin Posti Palvelut pysyy Medialiiton työmarkkinajäsenenä.

Paltan mukaan Postin työehtosopimuksessa on uusia elementtejä, esimerkiksi työvuorosuunnittelua on joustavoitettu. Kiky jää myös sopimukseen, ja palkankorotustaso on sidottu vientialan tasoon.

Medialiitto tiedotti keskiviikkona olevansa tyytyväinen, että Postia koskeviin työehtokiistoihin on saatu ratkaisu ja lakot päättyvät.

”Medialiitto neuvottelee jatkossakin jakelualan työehtosopimuksen Teollisuusliiton kanssa. Tällä tavalla sopimusjärjestelmä säilyy selkeänä”, toteaa työmarkkinajohtaja Elina Nissi.

Vaikka lakko sovun myötä loppuukin, keskiviikon Maaseudun Tulevaisuus jaettiin vielä väliaikaisin järjestelyin.

Perjantain lehti painetaan normaalisti.

”Pahoittelemme vielä tilaajillemme aiheutunutta haittaa ja toivomme, että tilanne postin jakelussa selviää nopeasti ja Posti pystyy jakelemaan MT:n tilaajille mahdollisimman nopeasti”, toteaa Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen.

Kemppainen haluaa kiittää myös lämpimästi kaikkia Maaseudun Tulevaisuuden lakonaikaiseen jakeluun osallistuneita vapaaehtoisia, järjestöjen edustajia sekä yrityksiä.

”Haluaisin kiittää ja huomioida jokaisen näissä talkoissa mukana olleen. Kiitokset MTK:lle, metsänhoitoyhdistyksille, yrityksille sekä kaikille Maaseudun Tulevaisuuden ystäville!”

Juttua on täydennetty 27.11.2019 klo 10.26 ja klo 10.33.