MTK:n johtokunnan kokoonpano pysyy entisellään — Juha Marttila jatkaa puheenjohtajana

Jaana Kankaanpää

Juha Marttila, Mauno Ylinen, Markus Eerola, Kati Partanen ja Jaakko Halkilahti valittiin odotetusti jatkokaudelle MTK:n johtokuntaan.

Juha Marttila jatkaa odotetusti MTK:n puheenjohtajana.

Marttila valittiin jatkokaudelle ilman vastaehdokkaita MTK:n valtuuskunnan kokouksessa keskiviikkona Espoossa.

Hän kiitti luottamuksesta ja muisteli kulunutta kymmentä vuotta puheenjohtajana.

"Muutos on ollut valtava. Metsäpuolella yritettiin silloin vakuuttaa sijoittajia, että alalla on tulevaisuutta. Maataloudessa taas elettiin vuonna 2009 vielä kivuliasta EU-jäsenyyteen siirtymää. Sen jälkeen on otettu iso harppaus ja ollaan osa EU:n maatalouspolitiikkaa."

Myös johtokunnan toinen puheenjohtaja Mauno Ylinen Etelä-Pohjanmaalta ja kolmas puheenjohtaja Markus Eerola valittiin jatkoon ilman vastaehdokkaita. Erovuorossa olleet johtokunnan jäsenet Kati Partanen Pohjois-Savosta ja Jaakko Halkilahti Varsinais-Suomesta valittiin jatkoon niinikään ilman vastaehdokkaita.