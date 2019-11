Keskustan Kalmarille kritiikkiä lokeroinnista – vertasi "syömishäiriöisiä helsinkiläisnuoria" ja "maaseudun mainioita nuoria"

Maalle muutto voisi korvata kannabiksen, Kalmari ehdotti. Keskustanuoret moittivat Kalmaria ihmisten lokeroinnista. Kansanedustaja on pahoitellut sanavalintojaan.

Kari Salonen

Kalmarin tekstin perusteella kannabis on kaupunkilaisten käyttämä päihde. THL:n mukaan 700 000 suomalaista on kokeillut kannabista.

Keskustan kansanedustaja Anne Kalmari on herättänyt keskustelua maaseudun nuoria ja helsinkiläisnuoria vertailevalla kirjoituksella.

Teksti julkaistiin alun perin Suomenmaa-lehdessä. Myöhemmin Itä-Savo julkaisi saman tekstin yleisönosasto-palstallaan. Erityisesti keskustelussa on tartuttu kirjoituksen loppuosaan.

"Pistän toivoni keskustan hyvien linjausten lisäksi maaseudun mainioihin nuoriin", Kalmari kirjoitti. "Yksi heistä päräyttää joka aamu mönkijällä hoitamaan hevostaan ennen kouluun lähtöä, toinen ampui 12-vuotiaana ekan hirvensä. Kunpa näiden mielipiteitä saisi välitettyä ilmastoahdistuksesta ja syömishäiriöistä kärsiville helsinkiläisnuorille. Maalle muutto voisi korvata kannabiksen."

Pistää sapettamaan tämä ihmisten lokerointi, kritisoi Twitterissä kirjoitusta keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen.

Teksti ei saanut suitsutusta myöskään keskustaopiskelijoiden väistyvältä puheenjohtajalta, Auli Piipariselta: "Tiedoksi @AnneKalmari, olen maaseudun nuori, opiskelen Helsingissä, metsästän ja kyllä – ilmastonmuutos ahdistaa, ja syön kasvispainotteisesti. Ja kouluterveyskyselyjen mukaan huumeita saa helposti myös maalta. Pliis, ei lokerointia, vaan ratkaisuja."

Myös Uudenmaan Marttojen toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala tarttui keskusteluun: "Auts, näyttäisi Kalmarilla ja Kärnällä olevan meneillään kisa siitä, kumpi saa enemmän sekä maaseudulla että kaupungeissa asuvia ihmisiä inhoamaan kepua. Koen myötätuntoa ja häpeää maalla asuvien puolesta. Tämä syyttely ei johda muuhun kuin puolueen kannatuksen laskuun."

Syömishäiriöliitosta huomautettiin, että syömishäiriö on tappava mielenterveyden sairaus, joka koskee sekä maalla että kaupungissa asuvia.

Kalmaria kritisoitiin myös olkiukko-argumentointivirheen käytöstä. Siinä luodaan niin sanottu heikompi karikatyyri, joka on liioiteltu versio vastapuolen argumenteista.

Kalmari on myöhemmin Twitterissä pahoitellut sanavalintojaan tekstinsä viimeisessä kappaleessa.

"Nuorissa on tulevaisuus. Jokainen heistä on yhtä arvokas ja jokaisen nuoren toiveet ja huolet on otettava vakavasti", hän kirjoittaa.